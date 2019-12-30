Ekonomi Ekonomiye güven artıyor Aralık ayında endeks 93,8e çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Ekonomiye güven artıyor

Ekonomiye güven artıyor: Aralık ayında endeks 93,8'e çıktı

Ekonomik güven endeksi, aralıkta geçen aya kıyasla yüzde 2,6 yükselerek 91,3' ten 93,8'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Ekonomiye güven endeksi açıklandı.
Ekonomiye güven endeksi açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 2,6 artarak 91,3'ten 93,8'e çıktı. Endeksteki artış tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Aralık ayında, reel kesim güven endeksi 108,7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 93,2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102,6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 68,9 değerine yükseldi. Tüketici güven endeksi ise 58,8 değerine geriledi.

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