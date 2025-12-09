Ekspreslerde yapay zeka alarmı

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Selim Kesici de eksper kullanılmayan durumlarda bazı resimler üzerinden sahte hasarların üretilebildiğini söyledi. Eksperlerin tecrübeleri ve bilgi birikimiyle sahte hasarları çözdüğünü belirten Kesici, "Yapay zekayı olumlu kullanmakla ilgili beklentilerimiz var. Artık yapay zeka çok hızlı gelişiyor ama yapay zekanın nereye evrileceğini şu an için bilen yok. Yapay zekayla üretilen sahte hasar fotoğrafları, başka bir yapay zekayla da çözülebiliyor. Dolayısıyla bunun sonunun nerede biteceği bilinmiyor” ifadelerini kullandı. Kesici, her hasarın birbirinden farklı olduğuna dikkati çekerek, parçanın kalitesinin, yan sanayi olup olmadığının, fiziki olarak tespit yapılmadan anlaşılamayacağını dile getirdi. Yapay zekanın her mesleğe gireceğini vurgulayan Kesici, "'Yapay zekayı kendi mesleğimiz adına nasıl olumlu kullanırız?', onun peşindeyiz. Bunun için çalışmalarımız var çünkü artık bu alanda geleceğe hazırlıklı olmamız gerekiyor." dedi.