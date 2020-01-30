Elazığ'daki fahiş kira artışı iddialarına savcılıktan soruşturma

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin vurmasıyla birçok evin yıkılıp, hasarlı olması nedeniyle kullanılamaz hale geldiği Elazığ'da, konut sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Geçici olarak çadır, okul, cami, spor salonları ve misafirhanelerde kalanlar da kiralık ev aramaya başladı.

Ancak, ev bulmanın neredeyse imkansız olduğu kentte fırsatçılık yapan birçok ev sahibi, yoğun talebin ardından kira fiyatlarını 2 katına çıkardı.

GÜNDEM Deprem sonrası kira fiyatları iki katına çıktı

BAKAN KURUM: FIRSATÇILARLA İLGİLİ GEREKLİ İŞLEMİ YAPACAĞIZ

Konuyla ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kira fiyatlarında olan artışın takibini yapıyoruz. Fahiş fiyat attıranlarla ilgili bakanlıklarımız, savcılıklarımız gerekli denetimleri yapıyorlar.

Ben Elazığ'ın genelinde olduğunu düşünmüyorum. Belki birkaç fırsatçı çıkabilir. O fırsatçılarla ilgili gerekli işlemi yapacağız" dedi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem sonrasında ev kiralarında fahiş artış olduğu haberleri üzerine ilgililer hakkında araştırma ve soruşturma başlattı.