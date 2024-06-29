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Ekonomi

Elektriğe 21 ay sonra zam yapıldı

Elektriğe 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere, nihai elektrik perakende satış fiyatlarında meskenlerde yüzde 38, tarım grubunda yüzde 30 artış yapıldı. Fiyat artış oranı, kamu ve özel hizmetler sektöründe de grubun düşük kademesi için yüzde 38, yüksek kademesi için yüzde 20 oldu.

04:00 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:22 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yaptı. EPDK'dan yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi. Mesken tarifelerinde Eylül 2022'den beri artışa gidilmemişti. EPDK açıklamasında, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu" ifadesine yer verildi.



#Elektrik
#Zam
#Ekonomi
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