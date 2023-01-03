Ekonomi Elektrik ve doğal gaz indirimi maliyet baskısını azalttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrik ve doğal gaz indirimi maliyet baskısını azalttı

Sanayiciye yapılan yüzde 16 elektrik ve yüzde 13 ile 25 arası doğal gaz indirimi enflasyonla mücadeleye önemli bir katkı sunacak. Yerli üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanan indirim kararları sonrasında sevinç yaşanırken, artacak imalatla birlikte ihracattan son tüketiciye kadar tüm aşamalarda olumlu sonuçlar doğuracağı yorumu yapıldı.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Elektrik ve doğal gaz indirimi maliyet baskısını azalttı
​​Sanayiciye yapılan yüzde 16 elektrik ve yüzde 13 ile 25 arası doğal gaz indirimi enflasyonla mücadeleye önemli bir katkı sunacak.

Sanayiciye yapılan yüzde 16 elektrik ve yüzde 13 ile 25 arası doğal gaz indirimi enflasyonla mücadeleye önemli bir katkı sunacak. Yerli üreticiler tarafından memnuniyetle karşılanan indirim kararları sonrasında sevinç yaşanırken, artacak imalatla birlikte ihracattan son tüketiciye kadar tüm aşamalarda olumlu sonuçlar doğuracağı yorumu yapıldı.

İHRACATA POZİTİF ŞEKİLDE YARAR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, indirimin enflasyona ve ihracata pozitif yansıyacağını belirtti. Avdagiç, "Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere ihracatımız, 2023'ün ilk yarısından itibaren ivmelenecek ve büyümeye daha güçlü bir katkı verecek" ifadelerini kullandı.

İNDİRİM SANAYİCİYE BÜYÜK MORAL OLDU

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Başkanı Erkan Güral da indirimin yatırımcıların önünü açacağını belirtti. Güral sözlerini şöyle sürdürdü: “Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat mücadelemizde bizlere moral ve motivasyon veren bu destekler için emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz.” Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ise, “Enerji indiriminin iç piyasada enflasyonla mücadele konusuna olumlu yönde etki edeceğine inandığımız bu gelişme aynı zamanda üretici ve ihracatçılarımız içinde pozitif katkı sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

ÜRETİM İŞTAHINI ARTIRAN BİR HAMLE

  • Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Kütükcü, "Elektrikteki indirim üretimin motivasyonunu artırır" ifadesini kullandı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sanayi elektriğinde uygulanacak indirimle, üretim maliyetlerinde yükselişin önüne geçileceğine, bunun piyasalara olumlu yansıyacağına ve enflasyonu aşağı yönde ivmelendireceğine inandığını söyledi.

TÜRKİYE’Yİ GLOBAL REKABETTE ÖNE TAŞIR

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, elektrikte sanayi grubuna yönelik yapılan yüzde 16 düzeyindeki indirimle sanayicilerin rahatlama yaşayacağını belirterek, "Üretimin önündeki engeller kaldırıldıkça daha çok üretimle daha çok rekabetçi konuma geleceğiz" ifadesini kullandı.

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