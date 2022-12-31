Ekonomi Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim İş dünyası atılan adımdan memnun
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim: İş dünyası atılan adımdan memnun

Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 indirim yapıldı. İndirim 2023’ün ilk 3 ayında geçerli olacak. Mesken abonelerine de zam yapılmayacak. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, nisan ve ekimde alınan azami uzlaştırma fiyat kararlarıyla uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının Türkiye'ye olumsuz yansımasının önüne geçildiğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi elektriğine yüzde 16 indirim: İş dünyası atılan adımdan memnun
​Sanayide kullanılan elektriğe yüzde 16 indirim yapıldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak itibarıyla elektrikte mesken aboneleri için herhangi bir artış ya da zam olmadığını belirterek, “Sanayi abone grubunda ise yüzde 16 düzeyinde bir indirim söz konusu” ifadesini kullandı. Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, enerji piyasalarındaki fiyat hareketleri ve kaynak bazında oluşan maliyetlerin hassasiyetle takip edildiğini belirtti. Nisan ve ekim aylarında alınan Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) kararlarıyla uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının Türkiye’ye olumsuz yansımasının önüne geçildiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

MALİYET ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇTİK

“EPDK önce nisan ardından ekim ayında aldığı Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) kararlarıyla uluslararası piyasalarda oluşan olağanüstü maliyet artışlarının ülkemize olumsuz yansımasının önüne geçti. Yeni tarife döneminde mesken aboneleri için de herhangi bir zam yok.”

İŞ DÜNYASI ATILAN ADIMDAN MEMNUN

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sanayi elektriğine yapılan yüzde 16 indirimin ihracatçının fiyatlamasını kolaylaştıracağını ve rekabetçiliğini artıracağını dile getirdi. İndirimin enflasyonla mücadeleye de çok önemli katkı yapacağını söyleyen Avdagiç, “Sadece maliyet unsuru olarak değil, psikolojik katkısı da olacak” dedi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, “Elekrik İndirimi yeni yıla girerken, rekabet koşullarımızdaki en önemli girdi olan enerji maliyetlerimizde önemli ve değerli bir avantaj olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

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