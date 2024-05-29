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Ekonomi

Elektronik atıktan katma değer

Akıllı telefonların kırılan ekranlarını ayrıştırarak yeniden cep telefonu ekranı üreten Ceronimo Pazarlama, Fixist markasıyla yıllık 500 bin dolar katma değer sağlıyor. Yılda 240 bin telefon ekranı üreten ve yüzde 90’ını ihraç eden şirket, yeni yatırımla üretim kapasitesini dört katına çıkarmayı planlıyor.

Burak Karaca
04:00 - 29/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:00 - 29/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Esra Erbay
Esra Erbay

Akıllı mobil telefonların, kolay kırılabilen ve elektronik atığa dönüşen ekranlarının, geri kazanım metoduyla yeniden üretilmesi amacıyla yola çıkan Ceronimo Pazarlama, bu ekranları toplayarak kendi tesislerinde işleyip ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Kırık ekranların katmanlarının içerisinde katma değeri en yüksek olan LCD kısmını alan firma, bu kısmın üzerine yarı mamuller ekleyerek ve üretim bandına sokarak yeniden cep telefonu ekranı üretiyor.

ÜRÜNLERİNİ FİXİST MARKASIYLA PİYASAYA SUNUYOR

Türkiye'de kurulan cep telefonu yenileme merkezleriyle de çalışan Ceronimo Pazarlama, son tüketiciye de ya bayileri aracılığıyla ulaşıyor ya da büyük kısmını ihraç ediyor. 2020’de girişimci Esra Erbay tarafından Bolu’da kurulan şirket, ürünlerini ‘Fixist’ markasıyla piyasa sunuyor. Ceronimo Pazarlama, Bolu Teknokent’te süreç geliştirme üzerine Ar-Ge faaliyetlerinde bulunarak, yıllık 240 bin adet ekran üretebiliyor.

ÜRETİM DÖRT KATINA ÇIKACAK

Ceronimo Pazarlama, 2024 yılında kurmayı planladığı 2 bin metrekare kapalı alan fabrikasıyla, Avrupa’nın önde gelen cep telefonu ekranı tedarikçileri arasında yer almayı, istihdam oluşturmayı ve döviz girdisi sağlamayı hedefliyor. Kurulacak olan fabrika ile üretim kapasitesinin yılda 240 binden 1 milyona kadar çıkarılması planlanıyor. KOSGEB’den almaya hak kazandığı (176 bin TL) İleri Girişimci, Yurt Dışı Pazar, İşletme Geliştirme Desteği ile daha da güçlenen firma, yaklaşık 300 cep telefonu modelinin ekranını geri dönüştürüp ihraç ederek yıllık 500 bin dolarlık katma değer sağlayarak yoluna devam ediyor.

Sıradaki hedef Amerika pazarı

Ürettiği ekranların yaklaşık yüzde 90’ını yurt dışına gönderen firmanın, ihracat yaptığı ülkelerin başında Hong Kong geliyor. Şirketin aynı zamanda Çin’de bir üretim ofisi ve Avrupa’da da bir lojistik merkezi bulunuyor. Hong Kong pazarına toptan, Avrupa pazarına da perakende satış yapan şirket, sıradaki hedefi Amerika pazar olarak belirledi.



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