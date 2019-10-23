Ekonomi En büyük yenilikçiler krizden doğuyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

En büyük yenilikçiler krizden doğuyor

Uzun yıllar boyunca global markalarda önemli görevler üstlenen Genius Works Ceo'su Peter Fisk, ekonomik kriz dönemlerini ‘hayatta kalma ve gelişme zamanı’ diye nitelendiriyor. Bu dönemin aynı zamanda 'deneme ve yenilik yapma zamanı' olduğunu kaydeden Fisk, “En büyük yenilikçiler ekonomik krizden doğuyor” diyor. Fisk, firmalar için Türkiye dışındaki küresel fırsatları keşfetme ve aynı zamanda yerel pazarlardaki en iyi fırsatları araştırmanın önemli olduğunu vurguluyor.

Arzu Kurum Yeni Şafak
Peter Fisk
Peter Fisk

“Yaşadığımız değişken ve belirsiz dünya, aynı zamanda yeni pazar ve fırsatların kapısını aralayacak” diyen pazarlama dahisi ve Genius Works Ceo’su Peter Fisk, durgunluk veya düşüş zamanlarının en büyük inovasyon dönemleri olduğuna işaret ediyor. Kriz, gerileme ve yavaşlamanın yaratıcılığın öne çıkmasına vesile olduğunu ifade eden ünlü şirketlerin danışma uzmanı Peter Fisk, “Şimdi işinizi yeniden düşünmenin ve geleceği yeniden inşa etmenin tam vakti” olarak değerlendiriyor. Peter Fisk ile KOBİ düzeyindeki şirketler için başarının yol haritası üzerine konuştuk.

ŞU AN TAM ZAMANI

Ekonomik kriz dönemlerini ‘hayatta kalma ve gelişme vakti’ olarak nitelendiren Peter Fisk, yeterli nakit akışının sağlanması için yalın olmak ve odaklanmak gerektiğini belirtiyor. Bu dönemin aynı zamanda deneme ve yenilenme zamanı olduğunu kaydeden Peter Fisk, şunları aktarıyor: “Durum sizin için kötüyse, genellikle müşterileriniz için de kötüdür ve alternatiflerle yaşamaya devam etmenin yeni yollarını arar. En büyük yenilikçiler ekonomik krizden doğar. Airbnb, Uber, Netflix ve daha pek çokları gibi yaratıcı markalar 2000-2 veya 2008-10 arasındaki ekonomik gerilemelerden doğdu. Eski yöntemlere bir alternatif sundular. Paylaşım modelleri, platform modelleri, kişiselleştirme ve abonelik modelleri işleri farklı şekilde yapma ihtiyacından ve tüketicilerin yeni yollarla ve daha iyi yaşamayı istediklerinden ortaya çıktı.”

KÜRESEL İÇİN YEREL FIRSAT

“Zorluk hem büyük hem de küçük düşünebilmekte. Türkiye dışındaki küresel fırsatları keşfetmek ve aynı zamanda yerel pazarlardaki en iyi fırsatları araştırmak çok önemli. Koc, Sabancı, Eczacıbaşı, Turkcell, Akbank, Garanti, Pınar ve Ülker’e kadar çok uluslu şirketlerde 15 yıl boyunca çalıştım” diyen Peter Fisk, “Çok büyük yaratıcılıklar da gördüm, miyopluk duygusu da” şeklinde konuşuyor. Peter Fisk, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Koç gibi büyük bir şirket, dijital çağda kendini yeniden keşfediyor. Ülker, satın almalar ve çeşitlendirme yoluyla küresel bir oyuncu olmak için büyük adımlar attı. Şirketlerin, kendi pazar alanı ve temel ürünlerinin ötesinde, mevcut iş modellerinin ilerisinde, eski yeteneklerinin üstünde, bugün için hayatta kalmaya çalışmakla yetinmemeleri gerekir.”

  • YENİLİK VE FARKLILIK İSTENİYOR
  • En önemli şeyin gerçek müşteri ile başlamak olduğunu söyleyen Peter Fisk, aracının bir marka veya distribütör değil tüketici olduğunu ifade ediyor. “Piyasadaki trendler neler? Değişime neden olan ne? Diğer coğrafyalarda, öbür sektörlerde, farklı segmentlerde dikkat çeken fikirler neler?” diye soran Peter Fisk, şunları kaydediyor: “Reklam artık işe yaramıyor, aksıyor ve sıradanlaştı. Bunun yerine insanlar arkadaşlarına ve sosyal süperstarlar dahil diğer etkileyicilere (influencer) yöneliyor. Yenilik, farklılık ve bireysel olmak istiyorlar. Caddeden satın alma fikri eskidi, yerini abonelik modelleri, freemium modellerine bırakıyor.”
  • TAKLİT ETMEYİN ALANDAN ÖĞRENİN
  • Geleceğin nasıl olabileceğinin bugünden test edilmesi gerektiğini aktaran Peter Fisk, “Sektörünüzün, müşterilerinizin, rakiplerinizin hem yerelde hem de dünyada nasıl değiştiğini görün. Rekabeti taklit etmek yerine, diğer sektörlerden öğrenin. En önemlisi, geleceği şimdiden görmek ve onu başkaları gibi değil kendi vizyonunuzla şekillendirmeniz. Aster Tekstil gibi şirketler bunu inanılmaz derecede iyi yaptı. Bir tekstil şirketi olarak geleceğin ötesine bakmayı başarıp, moda sektöründeki dönüşümünü, yeni neslin davranışlarını ve sosyal etkileyicileri gözlemlediler; gerilemekte olan geleneksel cadde perakendesini ve yavaş iş modelini değiştirdiler” açıklamasında bulunuyor.

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