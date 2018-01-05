EkonomiEn memnunu Türkler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

En memnunu Türkler

Türkiye’deki 4.5G yatırımlarıyla telekomünikasyon teknolojisinin hızla gelişmesi Türkleri mobil operatör şirketlerinden en memnun kullanıcılar içinde Avrupa lideri yaptı. 33 ülkede gerçekleştirilen Deloitte’un raporuna göre, Türkler aynı zamanda operatörünü yakınlarına en çok tavsiye eden kullanıcılar oldu.

Erdi YılmazYeni Şafak
Mobil operatör memnuniyetinde Türkiye avrupa lideri
Mobil operatör memnuniyetinde Türkiye avrupa lideri

Türkiye’nin 4.5G’deki atılımı telekomünikasyon teknolojilerindeki kalitenin artmasını sağlayınca Türk kullanıcıların mobil operatörlerden memnuniyeti Avrupa çapında yükseldi. Türkiye’den bin beş kişinin, toplamda 33 ülkeden yaklaşık 53 bin kişinin katıldığı Deloitte’un ‘Global Mobil Kullanıcı Araştırması’na göre, Türkiye’deki mobil kullanıcılar diğer Avrupa ülkelerine oranla mobil operatörlerinden daha yüksek oranda memnun. Türk kullanıcılar aynı zamanda operatörlerini tanıdıklarına en çok tavsiye eden kullanıcılar olarak da dikkat çekiyor. Yapılan Net Promoter Skoru (NPS) ölçümlemesine göre, Avrupa ülkelerinde en yüksek NPS puanları Türkiye ve Rusya’da kaydedilirken, mobil operatörlerinden en mutsuz kullanıcıların İspanya ve İrlanda’da yer aldığı dikkat çekti.

TELEFONA BAĞLILIK FAZLA

Tüketicilere ve bu alanda hizmet veren şirketlere mobil cihaz kullanımının geldiği nokta hakkında önemli veriler sunan Deloitte’un araştırmasında; Cihaz Sahipliği, Cihaz Kullanımı, Erişim Tercihleri ve Teknoloji Farkındalığı olarak 4 ana başlığı ele alındı. Rapora göre, Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 66’sı telefonlarını gereğinden daha fazla kullandıklarını kabul ediyor ve bu kesimin yüzde 50’si mobil telefon kullanım sürelerini sınırlamaya çalıştığını ifade ediyor.

TELEFONLARIMIZLA UYUYORUZ

Araştırmaya göre, kullanıcıların gün içerisinde akıllı telefonlarına bakma sayısında Türkiye, ortalama 78 defa ile Avrupa ortalamasının (48) 1.5 katını aşıyor. Rapordaki analize göre, Türk kullanıcıların uyanık kalınan zaman zarfında yaklaşık her 13 dakikada bir telefon ekranına baktığı ortaya çıkıyor. Akıllı telefon bağımlılığında Avrupa’nın önüne geçen Türkiye’de uyandıktan sonraki ilk 15 dakika içerisinde telefona bakma oranı yüzde 79 iken, aynı oran Avrupa için yüzde 62 seviyesinde gözlemleniyor. Benzer biçimde yatmadan önceki son 15 dakika içerisinde telefona bakma oranı Avrupa’da yüzde 53 iken aynı oran Türkiye için yüzde 72'ye ulaşıyor.

EN SIK CİHAZ DEĞİŞİMİ TÜRKLERDE

Araştırmada öne çıkan bir diğer sonuç ise ülke olarak telefon değiştirme oranları oldu. Türkiye’de sahip olduğu telefonu son 18 ay içinde değiştirdiğini belirtenlerin oranı yüzde 64 olmakla birlikte, gelecek 12 ay içinde telefonunu değiştirmeyi düşünenlerin oranı ise yüzde 56. Avrupa’da ise bu oranlar sırasıyla yüzde 61 ve yüzde 36 olarak ortaya çıkıyor ve gelecek yıl içinde telefonunu değiştirmeyi düşünenlerin oranında Türkiye ve Avrupa arasında ciddi fark gözlemleniyor. Bunun yanında Türkiye’deki kullanıcıların yarısından fazlası, bozuk donanım, telefonun yavaşlaması, ekranın kırılması veya bataryanın zayıflaması durumlarında mevcut cihazlarını kesinlikle değiştireceğini belirtiyor.

İlk tercihimiz sosyalleşme

Cep telefonunda bulunan haberleşme uygulamaları kırılımında incelendiğinde Facebook ve sahibi olduğu uygulamaların (WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram) e-posta ile birlikte Türk kullanıcılar arasında en sık kullanılan uygulamalar olduğu ortaya çıkıyor. Bu uygulamaları saatte en az 1 kere kullandığını belirten kullanıcılar incelendiğinde ise WhatsApp yüzde 56 ile birincilik koltuğuna otururken, Facebook yüzde 37 ile ikinci, Instagram yüzde 34 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Tolga Yaveroğlu

Mobilite dönemi hızlandı

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Tolga Yaveroğlu, Global Mobil Kullanıcı Araştırmas’nda hem Türkiye hem de Avrupa verilerinin karşılaştırıldığını aynı zamanda gelecek beklentilerine yer verildiğini belirtti. Yaveroğlu, “Gittikçe dijitalleşen günlük hayatımızı artan bir oranda mobil cihazlarımızla yönetiyoruz. Örneğin sabahları yüzünü bile yıkamadan telefonuna bakanların oranının yüzde 28’e yükselmiş olması, mobilite kavramının çok kısa bir zaman içinde bizleri ne kadar etkilediğini kanıtlar nitelikte” dedi.

En bilineni yol tarifi

Türkiye’deki kullanıcıların akıllı telefonların en çok yol tarifi özelliğinin farkında olduğu ve en çok da bu özelliği kullandıkları gözlemlenirken, 2. sırada yazı tahmini, 3. sırada sesle arama yer alıyor. Ayrıca Deloitte’un araştırmasına göre, Türkiye’deki katılımcıların %69’u kişisel bilgilerinin şirketlerce kullanıldığını, %63’ü ise kişisel bilgilerinin 3. taraflarla paylaşıldığını düşünüyor. Ancak yine de her üç kullanıcıdan biri kullanım şartlarını, okumadan kabul ettiğini aktarıyor.

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