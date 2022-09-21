Ekonomi Endüstri 40 üretiminde örnek iş birliği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Endüstri 4.0 üretiminde örnek iş birliği

Meslekî ve teknik eğitim alanında önemli projelere imza atan Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Avrupa Birliği projesi ‘ADDress For Future’ ile geleceğin teknolojilerinden katmanlı üretime yönelik bir eğitim ve iş birliği platformu oluşturacak.

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Rümeysa Öztürk Yeni Şafak
Endüstri 4.0 üretiminde örnek iş birliği
Proje tanıtımı için Bursa'da toplantı yapıldı.

Meslekî ve teknik eğitim alanında önemli projelere imza atan Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Avrupa Birliği projesi ‘ADDress For Future’ ile geleceğin teknolojilerinden katmanlı üretime yönelik bir eğitim ve iş birliği platformu oluşturacak. Projeyle Türkiye’de de sanayide katmanlı üretim teknolojilerinin benimsenmesinin hızlandırılması ve bu alandaki nitelikli iş gücünün artırılması hedefleniyor. Bursa’da dün düzenlenen toplantıda tanıtımı yapılan proje, Avrupa Birliği’nin sağladığı fonla yürütülecek.

BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Coşkunöz Holding ve Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, CEV’in 34 yılı aşkın zamandır nitelikli eğitim ve istihdama yönelik yürüttüğü faaliyetlere bir yenisini daha eklediğini ifade etti. Aktaş, “Otomotivden medikale, makine üretiminden savunma ve havacılığa kadar pekçok sektörde kullanabilen katmanlı üretim mantığıyla düşünebilen nitelikli iş gücüne ihtiyaç her geçen gün daha fazla artıyor. Bu amaçla 2021 yılında Katmanlı Üretim Eğitim ve Deneyim Merkezi’mizi (KÜME) açarak geleceğin mesleklerine yatırım yapmaya başladık. Şimdi de ‘ADDress For Future’ projesi ile katmanlı üretim teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırmak istiyoruz” dedi.

BU EĞİTİM YURT DIŞINDA ÇOK PAHALI

Proje detaylarıyla ilgili bilgi veren CEV Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu ise “Daha önce açtığımız merkezimizle yurt dışında çok pahalı olan bu eğitimi yerelleştirerek, ülkemize hediye ettik. ‘ADDress For Future’ ise AB ile bu alanda ortak müfredat ve politikalar oluşturulmasına imkân sağlayacak bir platform olacak. Amacımız, finansal zorluk yaşayan bireylere, mesleklerinde bir adım öne çıkabilmeleri ve iş bulabilmeleri için ücretsiz fayda sağlamak” diye konuştu.

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