Enerji Bakanlığından 'kısıtlama' açıklaması: Tüm önlemler alındı
Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın kesintiye uğraması nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, 'tüm önlemlerin' alındığı vurgulandı. Duyuruda, sanayi tesisleri ve elektrik santrallerinde tüketim kısıtlamaları yapılacağı belirtildi.
Bakanlıktan yapılan duyuruda, Türkiye'ye Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gazın, İran tarafındaki doğal gaz iletim hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle 10 gün süreyle sağlanamayacağı ifade edildi.
"TÜKETİCİNİN ETKİLENMEMESİ İÇİN TÜM ÖNLEMLER ALINMIŞTIR"
Söz konusu arızanın daha kısa sürede giderilmesi için İranlı muhataplar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğuna ve konunun hassasiyetle takip edildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Elektrik ve doğal gaz sistem dengesinin korunması amacıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santralleri ile sınırlı olmak ve kesinti planları önceden bildirilmek suretiyle doğal gaz ve buna bağlı olarak da elektrik tüketiminde kısıtlamalar yapılacaktır. Mevsim normallerinin altında seyreden olumsuz hava koşullarına rağmen diğer tüketicilerin kısıtlamalardan etkilenmemesi için tüm önlemler alınmıştır."