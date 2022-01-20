Enerji Bakanlığından 'kısıtlama' açıklaması: Tüm önlemler alındı

Proje kapsamında Iğdır Dilucu’na bir de ölçüm istasyonu kurulacak. 20 bin metrekarelik geniş bir alana inşa edilecek istasyon, hattın akış dengesini sağlayacak. Böylece doğal gaz Nahçıvan’a en güvenli şekilde ulaşacak.

Iğdır üzerinden günlük olarak bölgeye ulaştırılacak olan 1.5 milyon metreküplük gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan birisi daha sarılmış olacak.

Projeyle 500 bine varan nüfusu ve 500 milyon metreküplük doğal gaz tüketimiyle Nahçıvan’ın doğal gaz arz güvenliği ve kaynak çeşitliliği adına büyük bir aşama kaydedilecek.

Yatırımın 100 milyon lirasını bu yıl yapacak olan Türkiye, geri kalan kısmını ise önümüzdeki yıl gerçekleştirecek.

2022 Yıllık Yatırım Programı’nda proje için ayrılan yatırım bütçesi de açıklandı. Buna göre 82 kilometreden oluşacak hat için 2023 yılına kadar toplam 185 milyon lira yatırım tutarı belirlendi.

Her iki ülkede bu alandaki iş birliğine her türlü desteği vermeyi taahhüt ederken, projenin hayata geçirilmesi için BOTAŞ ve SOCAR yetkili.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da elde ettiği tarihi zafer sonrası bölgede Türkler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji alanında atacağı stratejik adımla daha da ileri taşınacak.

Türkiye ile Azerbaycan arasında beklenen adım atılıyor: İran yerine Iğdır üzerinden iletilecek

Ermenistan ile girdiği 44 günlük savaş sonrası işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesini geri alan Azerbaycan 27 yıl sonra elde ettiği tarihi zafer ile yeni ticaret yollarının da kapısını araladı. Geçtiğimiz yıl sonunda Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan enerji tedarikine ilişkin mutabakat zaptı bu yıl uygulamaya geçecek. 185 milyon liralık proje ile Iğdır üzerinden günlük olarak bölgeye ulaştırılacak olan 1.5 milyon metreküplük gazla Karabağ işgalinin ortaya çıkardığı yaralardan birisi daha sarılmış olacak.