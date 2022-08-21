Enerji krizi turizmi gaza getirecek: Avrupalı emekliler yanında evden çalışan da güneye göçecek

Ukrayna savaşı satrancında Rusya’nın doğal gaz kozunu oynamasıyla Avrupa’yı zor bir kış bekliyor. Resesyon riski ve yüksek enflasyonla mücadele eden Avrupalı ülkeler, sanayi üretimlerini devam ettirebilmek için hanelerde doğal gaz kesintisine gitmeye hazırlanıyor. Rusya’nın özellikle ocak ve şubat aylarında enerji kozunu oynaması ve özellikle sanayisi güçlü ülkeleri zor durumda bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu nedenle, çeşitli önlemler şimdiden tartışılıyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde doğalgaz ve elektrik maliyetlerini yükselmesi öngörülüyor. Nitekim Almanya’da enerji fiyatlarının ekim ayından itibaren zamlanacağı açıklanmış durumda.

EVDEN ÇALIŞANLARIN MALİYETİ ARTIYOR

Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkenin masasında emekli ve evden çalışanların alternatif yerlere gitmesi bulunuyor. Özellikle pandemi sonrasında Avrupa ülkelerinde hizmet sektöründeki birçok firma evden çalışmaya başladı. Bu model, şimdilerde Avrupa’nın başına dert olacak gibi görünüyor. Çünkü kış aylarında daha fazla evde enerji tüketimi olacak ve ülkelerin bunu karşılayacak doğal gaz stoku yok.

ALMANYA’DA ENERJİ ZAMLARI KAPIDA

Almanya’daki enerji dağıtımından sorumlu kuruluş olan Federal Ağ Ajansı'nın Başkanı Klaus Müller, geçtiğimiz haftalarda, tüketiciler için doğal gaz fiyatlarının en az üç kat veya daha fazla artabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu önlemlerden biri olarak Alman gazeteler ve yetkililer özellikle yaşlıların tatilini Türkiye’de geçirmesi fikrini ortaya attı. Bunun önümüzdeki günlerde ciddi bir alternatif olarak düşünüleceği ifade ediliyor.

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GÜNEYE GİDENE 500 AVRO YARDIM ÖNERİSİ

Almanya Seyahat Acenteleri Derneği (VUSR) Başkanı Marija Linnhoff, Alman emeklilere “Soğuk havada doğal gaza ödeyeceğiniz para ile Türkiye’ye gidin orada tatil yapın” önerisinde bulundu. Linnhoff ayrıca, Alman Hükümeti’nin bu amaçla emeklilere 500’er avro yardım yapabileceğini ifade etmişti.

Turizmciler ise, emekli sayısı 150 milyonu bulan Avrupa ülkeleri için şimdiden tanıtım faaliyetlerine geçilmesi gerektiğini düşünüyor. Zira Türkiye hem turizm alt yapısı, hem iklimi ve hem de enerji sorunu yaşamaması nedeniyle önemli bir fırsat destinasyonu konumunda.

THY UÇUŞ AĞI VE KUR AVANTAJI

Avrupa’ya yakınlık, THY uçuş ağı ve kur avantajı da Türkiye’nin yaz aylarında yakaladığı turizm başarısını 12 aya yaymasın sağlayabilir. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin sahip olduğu turizm altyapısı ve iklim özellikleriyle bu yöndeki talebe yanıt verebilecek ülkelerin başında geldiğini söyledi. Emekli Alman vatandaşlarının kış aylarını Türkiye’de geçirebilmesi için Almanya emeklilik sistemi ile uyumlu düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çeken Bağlıkaya, “Bunun için devlet kurumları arasında bazı anlaşmaların yapılması çalışmaları da sürdürülmeli” diye konuştu.

Talep artışı bekliyoruz

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Jolly Tur CEO’su Mert Vardar, “Turizm tesislerindeki hizmet kalitemiz ve iklimimiz nedeniyle ülkemiz kış aylarında cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor. Yapılacak doğru fiyatlamalarla birlikte geçmişteki yaşlı turist potansiyelinin, bu yıl oluşacağı tahmin edilen doğalgaz kriziyle birlikte daha da artabileceğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

90 GÜNLÜK SINIR 6 AYA ÇIKSIN

Firuz Bağlıkaya, turizmcilerin hazır olduğunu ancak bu çalışmaların turizm pazarlaması kapsamında desteklenmesi için TGA kaynakları devreye girmesi gerektiğini belirtti. Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak bu noktada ülkemizin 3. Yaş turizminden daha fazla pay alabilmesi için bazı düzenlemeler yapılması da gerekiyor. Mevcut durumda, Avrupa ülkelerinin önemli bölümünden Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin kalış süreleri 90 gün ile sınırlı. Dolayısıyla belirli yaş üzerindeki misafirlerin 6 aya kadar kalabilmesine olanak sağlayacak düzenleme yapılması, 3. Yaş grubundaki insanları ülkemizde daha uzun süreli konuk etmemizi kolaylaştıracak.”

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