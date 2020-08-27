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Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez paylaştı Karadenizde keşfedilen gazın yakma testi yapıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez paylaştı: ​Karadeniz'de keşfedilen gazın yakma testi yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez paylaştı: Karadeniz'de keşfedilen gazın yakma testi yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılışına ilişkin görüntüleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini açıklamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Sakarya gaz sahasında keşfedilen doğal gaz, test amaçlı yakıldı.
Sakarya gaz sahasında keşfedilen doğal gaz, test amaçlı yakıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen, 320 milyar metreküp doğal gazın test amaçlı yakma görüntüsünü Twitter'daki hesabından paylaştı.

Bakan Dönmez, mesajında, "Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı. Tebrikler arkadaşlar" dedi.

Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?
EKONOMİ
Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan 320 milyar metreküp doğal gaz kaç yıl kullanılır?

Karadeniz'de 320 milyar metreküplük rezerv bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, bu doğal gazın 2023'te kullanıma sunulacağını duyurmuştu.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi
EKONOMİ
İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi

Karadeniz'deki doğalgaz ilk kez görüntülendi
OYNAT 02:10
Karadeniz'deki doğalgaz ilk kez görüntülendi
Karadeniz'de Fatih sondaj gemisi tarafından bulunan 320 milyar metreküplük doğalgazın yanma testi, CNN Türk'te Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in konuk olduğu Tarafsız Bölge programında ilk kez görüntülendi.


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