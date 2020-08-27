Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez paylaştı: ​Karadeniz'de keşfedilen gazın yakma testi yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen, 320 milyar metreküp doğal gazın test amaçlı yakma görüntüsünü Twitter'daki hesabından paylaştı.
Bakan Dönmez, mesajında, "Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı. Tebrikler arkadaşlar" dedi.
Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı...
Tebrikler arkadaşlar👏 pic.twitter.com/0F3YpV2k2B
Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı...
Karadeniz'de 320 milyar metreküplük rezerv bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, bu doğal gazın 2023'te kullanıma sunulacağını duyurmuştu.