Türkiye'nin enerji çağı: Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ve dünya kamuoyunun büyük bir heyecanla beklediği ‘müjde’yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde açıkladı:

Petrol ve doğal gaz sahalarının kontrolü ve güvenliği için yeri geldiğinde milyonlarca insanın canının hiçe sayıldığı vahşi bir düzen kurulmuştur. Hamdolsun biz önceliğimizi asla değiştirmedik, hep önce insan dedik. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalmış olabilir. İşte Rabbim bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır.

Fatih Sondaj Gemisi

OYNAT 02:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”

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ARTIK ÜST LİGE ÇIKTIK

Çünkü artık bu alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var. Bugünlere elbette kolay gelmedik. Ülkemizde çok uzun yıllar boyunca petrol ve doğal gaz arama çalışmaları genellikle kiralama usulü ile yapıldı. Hele derin deniz sondajlarında tamamen dışa bağımlıydık. Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017 senesinde yeni baştan belirledik.

GÜÇLÜ BİR FİLO KURDUK

O dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olan Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmezkardeşimiz ekipleriyle birlikte bu politikayı titizlikle ve kararlılıkla uyguladılar. Ardı ardına 3 sondaj gemisini, ülkemiz derin deniz arama filosuna kattık. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih’in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk.





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BİZE NEFES ALDIRMAZLARDI

Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimizle bu filoyu güçlendirdik. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir. Zaten öyle bir durum olsa bize nefes bile aldırmayacakları ortadadır. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık.

Kötü komşu ev sahibi yaptı

Türkiye, denizlerdeki zengin kaynaklarını çıkarmak üzere uzun yıllardır çalışırken, bu çalışmaları yürütmek üzere batılı dostlarından hiçbir destek göremediği gibi enerjiye ulaşılmasını engellemek üzere ciddi baskılarla karşılaştı. Araştırma ve sondaj gemileri kiralanma talepleri geri çevrildi. Bunun üzerine gemiler satın alındı. Barbaros Araştırma gemisi 2013’te, Fatih sondaj platformu 2017’de, Yavuz ise 2019 yılında satın alınarak Türkiye Petrolleri’ne tahsis edildi. Son olarak Kanuni sondaj gemisi bu yıl TP envanterine girdi. Kanuni de sondaj faaliyetlerini, gerekli hazırlıkların tamamlanması ardından yıl sonunda başlayacak. Kendi sondaj gemilerine sahip olan Türkiye, çok daha pahalı olan kiralık gemilerle doğal gaz çıkarmak yerine kendi gemileriyle ucuza sondaj yapacak ve çıkardığı gazı başka ülkelerle paylaşmak zorunda kalmayacak. Uluslararası arenada bu tip sondaj faaliyetleri, çıkaran şirketle ortak olunmak suretiyle gerçekleştiriliyor.





FATİH’İ UĞURLADIĞIM GÜNÜ HATIRLADIM

Erdoğan, Fatih’i, İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs’ta uğurlamıştı.

Sevincimi milletle birlikte yaşamak istediğim müjdeyi veriyorum. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Fatih sondaj gemisini Boğaz’dan uğurladığım günü hatırladım. O uğurlayışımızla birlikte hamd olsun neticeye de keşfe de ulaşmış.

OYNAT 00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih'i böyle uğurladı: Allah kazadan beladan muhafaza etsin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisini uğurlarken çekilen görüntülerini twitter hesabı üzerinden yayınladı. Videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, '' Hayırlı yolculuklar. Allah, kazadan beladan muhafaza etsin'' dediği duyuluyor. BiP'te paylaş

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ÇOK DAHA ZENGİN KAYNAĞIN PARÇASI

İstanbul’un fethinin yıl dönümünde Karadeniz’e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Daha önce ‘Tuna-1’ diye adlandırılan bu alanı ‘Sakarya Gaz Sahası’ olarak isimlendirdiğimiz bu alanda, gereken tüm çalışmalar tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor.

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İNŞALLAH DEVAMI DA GELECEK

Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Rabbimiz’e bize ve milletimize bugünleri gösterdiği için hamd ediyoruz. Yıllarca enerjide dışa bağımlılığın maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğe daha güvenle bakacağız. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik.

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AMACIMIZ 2023’TE KULLANIMA SUNULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece bunca yıl sabırla adeta ilmik ilmik dokuyarak yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz.

Önümüzde aydınlık bir yol var

Erdoğan, “Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. Milletimizin refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Her arayan bulamaz ama bulanlar unutmayalım ki arayanlardır” dedi. Şu an itibariyle 9 derin deniz sondajının tamamlandığını aktaran Erdoğan, “Kararlılıkla bunlar devam edecek. Kanuni de devreye girdikten sonra Karadeniz’de sadece Fatih ile değil Kanuni ile de yola devam edilecek. Belki yeri gelecek Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımızda farklı adımlar atacağız, çalışmalar yapacağız. Yani biz petrolde, doğal gazda varız diyeceğiz” dedi.

Sakarya ile Bismillah dedik

Erdoğan, Fatih ve Yavuz gemileri vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz’de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdiklerini aktararak, “Nihayet, son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz’den de bekliyoruz. Şu anda bakımda olan Kanuni’nin de yıl sonunda devreye girmesiyle Akdeniz’deki faaliyetlerimize hız vereceğiz. Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, ‘Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır.’ Evet, biz de arayacağız ve inşallah bulacağız. Sakarya Gaz Sahası’yla ‘Bismillah’ dedik. Allah’ın izniyle devamı da gelecek. Çünkü, ‘Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu’nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun.’ Biz bu yolun divanesiyiz. İnşallah burada da neticeye ulaşacağız” dedi. Sadece denizlerde değil Türkiye topraklarındaki aramaları da daha sıkı ve bilinçli şekilde yürüttüklerine işaret eden Erdoğan, diğer ülkelerdeki arama ruhsatlarını da çoğalttıklarını belirtti.

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Bize durmak dinlenmek yok

”Ülkenin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız” vurgusu yapan Erdoğan, Türkiye’nin yıllarca bunun sancısını sıkıntısını çeken, bedelini ödeyen bir ülke olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Cari açığımızın ana sebebi bu değil mi, bu. Denizlerde ve karada daha çok arama yapıp neticeye ulaşarak, enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. Türkiye artık hiçbir alanda birilerinin gölgesine sığınma ihtiyacı duymadan kendi ayakları üzerinde durabilecek güce, iradeye ve kaynağa sahiptir. Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Eyüp Sultan’da dua

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camii’nde kıldı. Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan Eyüp Sultan Camii’ne geçti. Burada cuma namazı kılan Erdoğan’a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti. Erdoğan, camiden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi’ni de ziyaret ederek burada dua etti. Bir vatandaşın isteğini kırmayan Erdoğan, tahtadan yapılan bir kuş heykelini imzaladı. Erdoğan daha sonra müjde açıklamasını yapacağı Dolmabahçe Sarayı’na geçti.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma müjdesine saatler kala paylaşım: Biz milletimize hizmet aşkıyla yola çıktık Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Erdoğan videolu paylaşımda, 'Biz yola koltuk hırsıyla, makam sevdasıyla değil; milletimize hizmet aşkıyla çıktık. Başkaları ne yaparsa yapsın... Vefayı, sadakati, yol ve çile arkadaşlığını gözetmeye, bu ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi. BiP'te paylaş

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#MüjdelerOlsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi müjdeyi açıklamasını beklerken devlet yönetiminden birçok kişi “#MüjdelerOlsun” etiketiyle paylaşımlarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Erdoğan tarafından açıklanacak müjdeye ilişkin “#MüjdelerOlsun” etiketiyle paylaşımlarda bulundu. Albayrak, ilk paylaşımında, Necip Fazıl Kısakürek’in “Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es!” dizelerini paylaştı. Albayrak’ın “Haydi Bismillah” yazarak yaptığı ikinci paylaşımında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çekilmiş fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafta, iki bakanın bir uçakta olduğu görüldü. Albayrak, her iki paylaşımında da “#MüjdelerOlsun” etiketini paylaştı.

BAĞIMSIZLIĞIN AREFESİNDEYİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Büyük Türkiye yolunda, Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz. Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve mücadeleye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

SEVİNÇTE DUYGUDA BİRİZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından “Memleketimiz için, gelecek nesiller için duyguda biriz. Sevinçte biriz. Hüzünde biriz. Bugün bir müjdemiz var. Heyecanda biriz. Müjdeler olsun” paylaşımında bulundu.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını #MüjdelerOlsun etiketiyle paylaştı.

İletişim Başkanı Altun, daha sonra bir mesaj daha paylaştı ve “Sayın Cumhurbaşkanımız saat 15.00’teki Millete Sesleniş konuşmasından önce Cuma namazını eda etmek üzere Eyüp Sultan Camii Şerifi’ne geldi; Eyüp Sultan Hazretleri’nin manevi huzurunda dua etti. Bugünümüze binlerce kez hamdolsun” ifadelerini kullandı.

2 SAAT KALA

Tarihi açıklamaya saatler kala Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter’dan paylaşım yaptı. Kalın, ‘Müjdeye 2 saat kala’ notuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını paylaştı.

YENİ BİR BAŞLANGICIN VESİLESİ OLSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da “Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz, ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır. Milli enerji politikamızın inşa sürecinden bugüne emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Karadeniz doğal gazı ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun” paylaşımında bulundu.

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Elini çabuk tut Fatih!

Fatih Dönmez (sol) Berat Albayrak (sağ)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinde yaptığı açıklamada, bugünün Türkiye ve Türk milleti açısından tarihi dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

1970'li yıllarda İngiltere 'nin 150, Norveç'in 30. denemesinde keşif yaptığını anımsatan Dönmez, "Bunu Cumhurbaşkanımız’a söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız" diye konuştu. Söz konusu bölgedeki sismik çalışmalara 14 ay önce başlandığını kaydeden Dönmez, bu kapsamda yaklaşık 2 bin kilometrekare alanın "röntgen filminin çekildiğini" ifade etti.

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Dönmez, "İşlerimiz henüz bitmedi. Şu an deniz seviyesinden 3 bin 500 metre aşağıdayız. Bin metre daha derine ineceğiz. Sismik veriler bize aşağıda benzer yapıda 2 katmanın daha olduğunu, dolayısıyla inşallah oralarda da gaz kaynağına ulaşacağımızı gösteriyor" dedi.

Dönmez, gaz keşfi yapılan sahanın yaklaşık 250 kilometrekare olduğunu vurgulayarak, "Yine bu bölgede en kısa sürede yeni tespit kuyularımızı açacağız ve bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız. Yapılan test ve analizlerden sonra gazın kalitesi de son derece iyi görünüyor" diye konuştu.

OYNAT 01:56 CHP'li Selin Sayek Böke: Doğal gazın halka faydası yok, hatta faturaları yükseltir CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Halk TV'de Türkiye'nin doğal gaz bulduğu iddialarını değerlendirdi. Böke, 'Varsa o kaynak, 'Türkiye'ye kalkınma getirir mi' sorusunun cevabı hayır. Hatta yapılacak yatırımlar nedeniyle fatura daha da artacak' diye konuştu. BiP'te paylaş

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65 milyar dolar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin 65 milyar dolar değerinde olduğunu söyledi. Denize boru hattı çekileceğini söyleyen Bakan Dönmez, TRT Haber yayınında şu bilgileri verdi: “Bu gazın (Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük rezerv) ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz. Bundan sonra sondaj ve sismik çalışmalara kendi imkanlarımızla devam edeceğiz. Kıyıya boru hattı çekimi bir defa yapılacak bir iş. Muhtemelen ihale etmek suretiyle uluslararası ölçekte yapılacak. Onun dışında işletme tamamen TP üzerinden olacak. 14 ay önce bu bölgede sismik araştırma çalışmalarına başladık. 2100 metre civarında bir deniz derinliği var bu bölgede. 1400 metrelik kazıdan sonra 2 adet gaz akışları gelmeye başladı. Hedefimiz açıklanan yukarı yönlü revizesi.”

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Türkiye artık yeni bir döneme girdi

Hazine ve Maliye Berat Albayrak, keşfi yapan Fatih Sondaj Gemisi'nden açıklamada bulundu. Bugün ülkenin milli enerji politikaları ve ekonomisi açısından tarihi bir günün yaşandığını belirten Albayrak, "Türkiye olarak bu yüzyılın kaderinin şekillendiği bugünlerde ülkemizin geleceği açısından çok önemli bir sürece şahitlik ediyoruz. Bugünün bizim için şöyle bir anlamı var, milletimizin tarihinde ağustos zaferler ayı. Malazgirt'ten Mohaç'a, Büyük Taarruz'dan Sakarya'ya kadar hakikaten ağustos ayında çok büyük şanlı zaferlere imza atmışız. Bugün yine bir ağustos ayında, on yıllardır süre gelen, özellikle enerji alanında ülkemizin makus talihini tarihe gömdüğümüz büyük şanlı bir zafere imza attığımız bir sürece şahitlik ediyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir övünç kaynağı" diye konuştu.

Albayrak, ülkenin enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alandaki tam bağımsızlık yolculuğunda büyük bir adımın atıldığına dikkati çekerek, "Bu süreç ülkemizi, 83 milyon vatandaşımızı yarınlara çok daha ümitli taşıyacak. Bugün buradaki bu potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız, döviz fazlasını konuşacağımız yeni dönemin de başladığını, yeni bir sürece girdiğimizi görmüş oldum. Türkiye artık yeni bir döneme girdi. Artık 'ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye' söyleminde yeni bir sürece doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi

Dünyada da manşetlerde

Erdoğan'ın, tarihin en büyük keşiflerinden biri olarak değerlendirdiği haber dünyada da büyük yankı buldu. Tüm haber ajansları haberi son dakika gelişmesi olarak paylaştı.

Reuters, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp büyüklüğünde doğal gaz rezervi bulduğunu yazdı. AFP haber ajansı ise, son dakika olarak duyurduğu haberde, "Erdoğan, Karadeniz'de 'Türkiye tarihindeki en büyük gaz keşfini' duyurdu" ifadelerini kullandı.

Alman haber sitesi Deutsche Welle ise habere 'Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı büyük doğal gaz keşfi' şeklinde yer verirken bu önemli olayın Yunanistan'la yaşanan enerji krizi sırasında yaşanmasına dikkat çekti.

Amerika'da yayın yapan The Washington Post haberi 'Erdoğan Karadeniz'de çok büyük bir doğal gaz rezervi bulunduğunu açıkladı' şeklinde duyurdu.

Yunan medyası Skai News, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasını son dakika vererek, keşfin resmi olarak duyurulduğunu açıkladı. Ayrıca Erdoğan’ın Doğu Akdeniz`de faaliyetleri sürdürme mesajlarına da dikkat çekildi. Yunanis Kathimerini`de, Erdoğan’ın "Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğal gaz sahasını keşfettik" açıklamasına yer verilerek bölgede başka rezervlerin bulunabilme ihtimalinin yüksek olduğu ifadeleri kullanıldı. ABC News haberi Erdoğan'nın açıklamasıyla birlikte verirken Karadeniz'de bulunan doğal gazın Türkiye'nin enerji konusundaki dışa bağımlılığını bitireceği detayını paylaştı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesini muhalefet hazmedemedi

Türkiye izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklamasını tüm Türkiye heyecanla ve ilgiyle takip etti. Erdoğan'ın televizyonlardan canlı yayınlanan açıklamasını bazı vatandaşlar kıraathaneler ve kafelerden, bazıları da cep telefonları üzerinden takip etti. Esnaf da iş yerlerindeki televizyonlarından izlediği Erdoğan'ı, doğal gaz keşfine yönelik açıklamaları sırasında alkışladı. Doğal gaz müjdesini duyan vatandaşlar hayırlı olmasını diledi. Bir vatandaş, "Ülkemizin en büyük cari açığı enerji alanında. Enerji alanındaki cari açığımız da azalırsa kim tutar bizi? Otomobil geliyor, uçaklar geliyor Allah'ım esirgesin" dedi.

OYNAT 01:00 Kasımpaşalılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi açıklamasını kahvehanede heyecanla takip etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te duyurduğu müjdeye vatandaşların ilgisi büyük oldu. Kasımpaşa'da vatandaşlar, açıklama öncesi televizyon karşısına geçerek müjdeli haberi bekledi. Fatih sondaj gemisi tarafından doğal gaz rezervi bulunduğu müjdesini vatandaşlar alkışlarla karşıladı. BiP'te paylaş

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