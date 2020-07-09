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Gündem AK Partlili yetkililer Reutersa konuştu Danıştayın Ayasofya kararı cuma günü belli olur
POLİTİKA

AK Partlili yetkililer Reuters’a konuştu: Danıştay'ın Ayasofya kararı cuma günü belli olur

Türkiye'nin uzun süredir gündeminde olan ve milyonlarca kişinin merakla beklediği Danıştay'ın Ayasofya kararıyla ilgili İngiliz basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Reuters'a konuşan AK Partili üst düzey bir yetkili, cuma günü çıkacak kararla Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılıp ibadete açılmasının beklendiğini belirtti.

Haber Merkezi Reuters
Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu.
Ayasofya’nın müze statüsünün kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu.

Ayasofya’nın ibadete açılıp açılmayacağı konusu uluslararası medyada da gündemden düşmüyor. İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan AK Partili bir yetkililer, Danıştay kararıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Cuma günü karar çıkar"

İsmi açıklanmayan yetkililer, "Ayasofya'nın müze olmasını düzenleyen 1934 sayılı kararın iptali için açılan davada Danıştay'ın kararı henüz resmi olarak oluşmadı ve gelmedi. Kararın büyük ihtimalle Cuma günü çıkması bekliyor. Bu yönde bir bilgi var. Kararın iptal yönünde olmasını bekliyoruz" dedi.

86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
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86 yıldır kanayan yara: Ayasofya
İstanbul'u fethinin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmet verip veremeyeceği merak konusu. Bakanlar Kurulu Kararı ile müze olan Ayasofya ile ilgili son karar Danıştay'ın 2 Temmuz günü vereceği karara bağla. Peki, Fatih Sultan Mehmet'in ibadete açtığı Ayasofya, nasıl müzeye dönüştürüldü? Gelin birlikte inceleyelim.

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"Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi kararı Danıştay tarafından iptal edildi" iddiası
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"Ayasofya'nın müzeye çevrilmesi kararı Danıştay tarafından iptal edildi" iddiası
  • Üst düzey bir yetkili ise, "Danıştay'ın henüz iptal kararı gelmedi. Kararın iptal olmasını bekliyoruz. Cuma günü kararın çıkmasını bekliyoruz, resmi tebligat kısa süre sonra da ulaşır. Şu anda gördüğümüz resmi bir karar yok. Cuma çıkacağı yönünde bilgimiz var ama olmasa da birkaç gün sonra gelecektir" diye konuştu.

Ayasofya'da 'Fetih Suresi' sesleri yükseldi
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Ayasofya'da 'Fetih Suresi' sesleri yükseldi
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları koronavirüs salgınının gölgesinde coşku ve heyecanla devam ediyor. Ayasofya'da düzenlenen Fetih Şöleni programında Fetih Suresi okundu.

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Ne olmuştu?

İstanbul'un fethinin yıldönümünde yapılan kutlama kapsamında 29 Mayıs'ta Ayasofya'da Fetih Suresi okunmuştu. Yunanistan'ın tepki göstermesinin ardından Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması tartışmaları başlamıştı.

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  • ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ay başında, "Türkiye Hükümetine Ayasofya'nın müze olarak tutulması konusunda çağrıda bulunuyoruz. Bu sayede Türkiye diğer inanç gruplarına ve kendisini oluşturan tarihi diğer unsurlara saygı duyduğunu gösterebilir ve bu eseri herkesin ziyaret edebileceği bir eser olarak kalmasını sağlayabilir" demişti.

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