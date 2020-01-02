Hayat Dolmabahçe Sarayını 2019da 1 milyon 306 bin kişi gezdi
KÜLTÜR SANAT

Dolmabahçe Sarayı'nı 2019'da 1 milyon 306 bin kişi gezdi!

Dolmabahçe Sarayı'nı 2019'da 1 milyon 306 bin kişi gezdi

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı çatısı altında bulunan tarihi saray, köşk ve kasırları ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında yeni bir rekor kırıldı. Dolmabahçe Sarayı, 915 bini yabancı turist olmak üzere, 1 milyon 306 bin kişiyi konuk etti. Bahçe ziyaretçisinde en çok ilgi gören, 15 bin ziyaretçiyle Küçüksu Kasrı oldu.

Haber Merkezi AA
Dolmabahçe Sarayı
Dolmabahçe Sarayı

Milli Saraylar'dan yapılan açıklamaya göre, 2019'da ziyaret eden toplam turist sayısı, önceki yıla göre yüzde 27 artış göstererek, 1 milyon 430 binden 1 milyon 815 bin kişiye çıktı. Yabancı ziyaretçi sayısı ise yüzde 43 artışla 700 binden, 1 milyon kişiye ulaştı.

Milli Saraylar ziyaretçi rekoru kırdı
HAYAT
Milli Saraylar ziyaretçi rekoru kırdı

Dolmabahçe Sarayı, 915 bini yabancı turist olmak üzere, 1 milyon 306 bin kişiyi konuk etti. Anadolu Yakası'nın en çok ziyaretçi ağırlayan sarayı Beylerbeyi 173 bin 415, Ihlamur Kasrı ise 85 bin kişiyi ağırladı.

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu: İşçiler 1917'de yazmış
GÜNDEM
Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu: İşçiler 1917'de yazmış

Milli Sarayların bahçelerini 100 bin kişi ziyaret etti

Milli Saraylar'a bağlı yapıların sadece bahçesini gezmek ve görmek isteyenler ise yüzde 31 artışla 100 bine yükseldi. Bahçe ziyaretçisinde en çok ilgi gören, 15 bin ziyaretçiyle Küçüksu Kasrı oldu.

Milli Saraylar'ın yeniden Avrupalı turistin gezi duraklarından biri haline geldiği yıl içinde, Avrupalı turisti İspanyol, İtalyan ve Yunanistan'dan gelen turistler takip etti.

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