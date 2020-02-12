Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıkladı Doğal gazda rekor tüketime rekor arz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıkladı: Doğal gazda rekor tüketime rekor arz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıkladı: Doğal gazda rekor tüketime rekor arz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ocakta gerçekleşen doğal gaz tüketim verilerine ilişkin rekorların yer aldığı infografik paylaştı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının resmi twitter hesabından paylaşılan "Rekor tüketime rekor arz" başlıklı infografikte, ocakta 6,7 metreküple aylık bazda bugüne kadarki en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Sanayide son 5 yılın doğal gaz tüketim rekorunun kırıldığı belirtilen paylaşımda, konut bazlı tüketimde de tüm zamanların en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği kaydedildi.

Paylaşımda, 27 gün boyunca 200 milyon metreküp üzeri günlük gaz tüketimiyle bu alanda da rekor kırıldığı belirtilerek, doğal gazda oluşan bu talebin hiçbir kısıntı ve kesinti yapılmaksızın karşılandığı bildirildi.
Kimsenin gücü yetmeyecek

Kimsenin gücü yetmeyecek

Erdoğan, Kahramanmaraş'ta önemli mesajlar verdi.
Üç kritik isim

Üç kritik isim

CHP-FETÖ ilişkisi eskilere dayanıyor.
Kabul edilemez

Kabul edilemez

Ankara'da Kalın ile Jeffrey görüşmesinden kritik mesaj.
2020 'Patara Yılı'<br> ilan edildi

2020 'Patara Yılı'
ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması Antalya'yı sevindirdi.
'Tanı kitini' yurt dışına satacağız

'Tanı kitini' yurt dışına satacağız

Koca'dan koronavirüsü tespit eden cihazla ilgili önemli açıklama.
ABD Esed rejimine ait 2 noktayı vurdu

ABD Esed rejimine ait 2 noktayı vurdu

​ABD askerleri Esed rejimine bağlı bir askeri öldürdü.

Hava ve karada<br>alternatiflerimiz var

Hava ve karada
alternatiflerimiz var

​TSK olası operasyonda hangi mühimmatları kullanacak?
Yaşlı çiftin feci sonu

Yaşlı çiftin feci sonu

Yaya geçidi olmayan yoldan karşıya geçmek istediler.
FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibi

FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu ve ekibi

​Erdoğan, grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.
Cezai ehliyeti yok

Cezai ehliyeti yok

​Siyanürle anne ve babasını katletmişti.
Korkunç cinayette<br> kan donduran detay

Korkunç cinayette
kan donduran detay

Üvey anne Muhammed'i gömme planı yapmış.
Rejim güçlerini her yerde vuracağız

Rejim güçlerini her yerde vuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.
Lütfen kar tatili mesajı atmayın

Lütfen kar tatili mesajı atmayın

​Çorum Valisi Çiftçi, kar tatili bekleyen öğrencilerin mesajlarına cevap verdi.
Türk heyeti<br> Rusya'ya gidiyor

Türk heyeti
Rusya'ya gidiyor

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib mesajı.
Elazığ <br>3,8 ile sallandı

Elazığ
3,8 ile sallandı

​Dün geceden itibaren 15 deprem meydana geldi.
İdlib'i görüştüler

İdlib'i görüştüler

​Erdoğan ve Putin Suriye krizini ele aldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.