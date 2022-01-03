Ekonomi Enerjide atılıma devam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerjide atılıma devam

Enerjide atılımlara 2022’de de devam edilecek. Yenilenebilir enerjide toplam kurulu gücü 4 bin 500 MW olan YEKA yarışmaları yapılacak. Sondaj filosu, yılın ilk yarısında Türkiye’ye gelecek ileri teknolojiye sahip 7’nci nesil sondaj gemisiyle daha da güçlenecek.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
Enerjide atılıma devam
Arşiv

Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikalarının daha fazla yer aldığı 2021’de kesintisiz enerji için çalışmalar yıl boyunca devam etti. 2021 yılı enerjide rekor yılı olurken, 2022’de de enerji alanında atılımlar sürecek. Sürdürülebilir enerji üretimini sağlayacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak en önemli yatırımların başında yenilenebilir enerji alanına yapılan yatırımlar geliyor.

YEKA NİSANDA

Anadolu’nun güneşinden ve rüzgarından yararlanılarak 2017’den günümüze kadar 2 bin MW’ı rüzgar ve 2 bin MW’ı güneş enerjisi olmak üzere toplam 4 bin MW’lık yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) yarışmaları yapıldı. Bu yıl da toplam kurulu gücü 4 bin 500 MW olan YEKA yarışmaları düzenlenecek. Nisan ayında yarışmalara başvurular başlayacak. 2021 yılında yenilenebilir enerji alanında toplamda bin megavatlık YEKA yarışması yapıldı. 2022-2023 döneminde tamamlanacak projelerle yenilenebilir enerji kurulu gücü 5 bin 63 MW’a ulaşacak.

7’NCİ NESİL GEMİ YOLDA

Türkiye, enerji piyasasındaki gücünü artırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Fatih, Kanuni, Yavuz, Barbaros gemileri derin deniz çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar Akdeniz’de 8 deniz kuyusunun sondajı tamamlandı. Sondaj çalışmalarına bu yıl çok daha güçlenerek devam edilecek. 2022 yılının ilk yarısında 4’üncü derin deniz sondaj gemisi Türkiye’ye gelecek. Envanterde bulunan 4 sondaj gemisi 6’ncı nesil gemi. 7’nci nesil olan yeni gemi, 6’ncı nesil gemilerden daha ileri teknolojilere sahip olacak. 6’ncı nesil gemiler 12 bin -12 bin 500 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip.

HER HANEYE DOĞAL GAZ

Tüm vatandaşların doğal gaz rahatlığını yaşaması için yerleşim yerlerine doğal gaz ulaştırılması hedefiyle çalışmalar artırılacak. 2022-2024 yılları arasında 239 yerleşim yerine daha doğal gaz götürülecek.

Yerli enerjiye pozitif yatırım
EKONOMİ
Yerli enerjiye pozitif yatırım

Türkiye'de temiz enerji atağı: Yatırımların büyüklüğü 66 milyar doları buldu
EKONOMİ
Türkiye'de temiz enerji atağı: Yatırımların büyüklüğü 66 milyar doları buldu
39 bin tavukitlaf edilecek

39 bin tavuk
itlaf edilecek

​Bulgaristan'da kuş gribi paniği.
Milli yıldız Real Madridi yıktı

Milli yıldız Real Madrid'i yıktı

​Milli futbolcu, La Liga'da yeni yılın ilk golünü Real Madrid'e attı.
Tevfik Göksudan Kılıçdaroğlu ve İmamoğluna zor sorular: İBB CHPnin aynası değil mi nerede liyakat?

​Türkiye'nin 2 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Hedefinde eski<br>Trabzonsporlu var

Hedefinde eski
Trabzonsporlu var

​Konyaspor, sürpriz transfer için devreye girdi.

Golcü Norveç'ten geliyor

Golcü Norveç'ten geliyor

​Galatasaray'ın transfer gündeminde flaş gelişme.

​Hızla yayılıyor: Görme kaybına yol açabilir

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.