Enerjide atılıma devam

Türkiye’nin yerli ve milli enerji politikalarının daha fazla yer aldığı 2021’de kesintisiz enerji için çalışmalar yıl boyunca devam etti. 2021 yılı enerjide rekor yılı olurken, 2022’de de enerji alanında atılımlar sürecek. Sürdürülebilir enerji üretimini sağlayacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak en önemli yatırımların başında yenilenebilir enerji alanına yapılan yatırımlar geliyor.

YEKA NİSANDA

Anadolu’nun güneşinden ve rüzgarından yararlanılarak 2017’den günümüze kadar 2 bin MW’ı rüzgar ve 2 bin MW’ı güneş enerjisi olmak üzere toplam 4 bin MW’lık yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) yarışmaları yapıldı. Bu yıl da toplam kurulu gücü 4 bin 500 MW olan YEKA yarışmaları düzenlenecek. Nisan ayında yarışmalara başvurular başlayacak. 2021 yılında yenilenebilir enerji alanında toplamda bin megavatlık YEKA yarışması yapıldı. 2022-2023 döneminde tamamlanacak projelerle yenilenebilir enerji kurulu gücü 5 bin 63 MW’a ulaşacak.

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7’NCİ NESİL GEMİ YOLDA

Türkiye, enerji piyasasındaki gücünü artırmak ve enerji bağımsızlığı yolunda hızla ilerlemek için 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle Doğu Akdeniz başta olmak üzere denizlerde Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Fatih, Kanuni, Yavuz, Barbaros gemileri derin deniz çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar Akdeniz’de 8 deniz kuyusunun sondajı tamamlandı. Sondaj çalışmalarına bu yıl çok daha güçlenerek devam edilecek. 2022 yılının ilk yarısında 4’üncü derin deniz sondaj gemisi Türkiye’ye gelecek. Envanterde bulunan 4 sondaj gemisi 6’ncı nesil gemi. 7’nci nesil olan yeni gemi, 6’ncı nesil gemilerden daha ileri teknolojilere sahip olacak. 6’ncı nesil gemiler 12 bin -12 bin 500 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip.

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HER HANEYE DOĞAL GAZ

Tüm vatandaşların doğal gaz rahatlığını yaşaması için yerleşim yerlerine doğal gaz ulaştırılması hedefiyle çalışmalar artırılacak. 2022-2024 yılları arasında 239 yerleşim yerine daha doğal gaz götürülecek.

EKONOMİ Yerli enerjiye pozitif yatırım