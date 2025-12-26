Enflasyon muhasebesi 3 yıl uzatıldı

Önceki akşam Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek kanunlaşan 11'inci Yargı Paketi üzerinde değişikliklere gidildi. AK Parti'nin verdiği önergelerle kanun teklifine enflasyon muhasebesinin süresinin uzatılması için yeni madde eklendi. Düzenlemeye göre, 2025, 2026 ve 2027 hesap dönemleri ile bu dönemlere ilişkin geçici vergi süreçlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmayacak. Özel hesap dönemi kullanan mükellefler açısından ise muafiyet, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında sona eren hesap dönemlerini kapsayacak. Cumhurbaşkanı, bu süreyi üç hesap dönemine kadar uzatma yetkisini elinde bulunduracak.





YENİDEN DEĞERLEME YAPILABİLECEK

Bazı mükellef grupları bu erteleme kapsamı dışında bırakıldı. Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde belirlenen bu mükellefler, geçici vergi dönemleri ile hesap dönemi sonlarında enflasyon düzeltmesi uygulamasına devam edecek. Enflasyon düzeltmesinin ertelendiği yıllarda ise mükellefler, düzeltme şartlarının oluşmadığı dönemlerde olduğu gibi amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilecek. Mükellefler, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerleyecek, amortismanlarını yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden ayıracak ve bu değerleme işlemi nedeniyle herhangi bir vergi yüküyle karşılaşmayacak.





TAŞINMAZLARIN ÖNALIM BEDELİNE TAPU AYARI

Kanuna eklenen bir diğer madde ile de miras yoluyla bırakılan taşınmazlardan kaynaklanan davaların önalım bedeli, sadece tapudaki resmî senette gösterilen satış bedeli ile davalı tarafından ödenen harç ve masrafların toplamından ibaret olacak. Kişilerden bunun dışında herhangi bir bedel talep edilmeyecek. Uygulamada satış bedeli olarak çoğunlukla belediye emlak vergi değeri gösteriliyor, bu da kişilerin ederinden fazla ödeme yapmasına neden oluyordu.



