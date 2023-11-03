Enflasyonda düşüş mayıstan sonra başlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 enflasyon tahminini yüzde 58’den Orta Vadeli Program seviyesi olan yüzde 65’e yükselttiklerini açıkladı. 2024 enflasyon tahmini yüzde 33’ten yüzde 36’ya güncellenirken, 2025 için beklenti yüzde 14 oldu. Ankara’da dün düzenlenen bilgilendirme toplantısında, yılın son enflasyon raporunu paylaşan Erkan, tahminlerdeki revizyonun gerekçelerini şöyle sıraladı:

“7 puanlık yukarı güncellemenin 2,9 puanı Temmuz Enflasyon Raporu’ndaki öngörülerin üzerinde gerçekleşen enflasyonun yansıması. 1,3 puan gıda fiyatlarındaki gelişmeler kaynaklı. Başta petrol olmak üzere enerji ithalatı fiyatlarındaki gelişmelerin etkisi ise 2 puan. Tahminlerimizi 2024 yıl sonu için ise 3 puan güncelledik. Bunun 1,4 puanlık kısmı enflasyonun mevcut seviyesinin önceki raporda tahmin edilenden yüksek olmasının getirdiği etkidir. 1,5 puanı ise yönetilen-yönlendirilen fiyatlardan gelmektedir.”





TOPLAM STERİLİZASYON 1 TRİLYON TL’Yİ AŞACAK

Erkan, geçiş döneminde, Temmuz Enflasyon Raporu’nda da şeffaf bir şekilde paylaştığı üzere, enflasyonda geçici bir yükselişe şahit olduklarını anlattı. Erkan, yabancı para mevduata Türk Lirası olarak tesis edilmek üzere ilave yüzde 4 zorunlu karşılık tesisi kararı aldıklarını dile getirerek, “Böylece, ilave 350 milyar lira likiditenin daha sistemden çekilmesiyle toplam sterilizasyon 1 trilyon liranın üzerine çıkacak” diye konuştu.





YATIRIM VE İHRACAT KREDİLERİ 6 KAT ARTTI

Reel sektöre Türk Lirası cinsinden kredi akışının toparlanmasıyla ticari kredi büyümesinin dengeli ve sürekli bir yapıya kavuştuğuna dikkati çeken Erkan, “Kredi piyasası mekanizmasının işlevselliğindeki iyileşme, özel ve kamu bankaları ayrımında da kendini gösterdi. Nitekim, mayıs-haziran döneminde durma noktasına gelen yatırım ve ihracat kredileri, temmuz-eylül döneminde toparlanarak, 6 katın üzerinde bir artış göstermiştir” değerlendirmesini yaptı.





ANA EĞİLİMDE GERİLEME VAR

Dezenflasyona başlama zamanının mayıstan sonra olacağını kaydeden Erkan, “Manşet enflasyonda inişi 2024 Mayıs’tan sonra bekliyoruz. Dolayısıyla dezenflasyon Mayıs 2024’ten sonra olacak. Ancak aylık enflasyonun ana eğiliminde yavaş yavaş bu gerilemeyi görmeye başladık” ifadelerini kullandı.





Rezervler 126 milyar doları aştı

Türk Lirası tasarruf araçlarına ve özellikle vadeli mevduata talebin arttığını vurgulayan Erkan, şu bilgiyi paylaştı: “20 Ekim itibarıyla sadece 8 hafta içinde, Türk lirası mevduat 970 milyar lira artarken kur korumalı mevduat 300 milyar lira geriledi. Döviz cinsi mevduat da 3,9 milyar dolar geriledi. Sonuç olarak, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 5 arttı. TCMB’nin uluslararası rezervleri hazirandan bu yana güçlü bir şekilde artmaktadır. 20 Ekim itibarıyla brüt uluslararası rezervler, mayıs sonuna kıyasla 28 milyar dolardan fazla artış göstererek 126 milyar doların üzerine çıkmıştır.”



