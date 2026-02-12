Engelleyen değil yöneten oda olacağız

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi 50. Dönem Yönetim Kurulu Seçimleri bu hafta sonu yapılacak. Cumartesi günü genel kurul, pazar günü ise odanın organ seçimleri gerçekleştirilecek. 37 bin 400 civarında inşaat mühendisinin üye olduğu odanın iki yıllık yönetimi seçimle belirlenecek. Seçimde üç listenin yarışması bekleniyor. Uygarlık Mühendisleri Grubu Adayı Mustafa Keleş ile farkındalık oluşturan çalışmalarını ve projelerini konuştuk.

HAYDİ SANDIK BAŞINA

Odaya üye bütün inşaat mühendislerini oy kullanmaya devam eden Uygarlık Mühendisleri Platformu Başkan Adayı Mustafa Keleş, “Yeni Nesil Oda” anlayışıyla yola çıktığını vurgulayarak, meslek odalarının asli görevinin mühendislerin mesleki ve ekonomik ve sosyal haklarını korumak olduğunu ifade etti. İnşaat mühendisliğinin yalnızca teknik bir meslek değil; aynı zamanda insan hayatını doğrudan etkileyen, yüksek sorumluluk gerektiren bir kamu görevi olduğunu vurgulayan Keleş, “Biz Uygarlık Mühendisleri Platformu olarak ideolojik tartışmaların değil, mesleki sorunların konuşulduğu; çözüm üreten, kapsayıcı ve ulaşılabilir bir oda yönetimini inşa etmeyi hedefliyoruz” dedi.

ÇÖZÜMÜN MERKEZİNDEYİZ

Ücret politikalarından şantiye şefliğine, yapı denetiminden deprem ve kentsel dönüşüm süreçlerine kadar birçok başlıkta somut projelerle sahaya çıkacaklarını belirten Keleş, “Bizim çizgimiz çok net; engelleyen değil, yöneten bir meslek odası. Mahkeme koridorlarında değil, şantiyede, masada, çözümün merkezinde olacağız. Teknik rehberlik vereceğiz. Belediyelerle sürekli diyalog kuracağız. Vatandaşı da mühendisi de yalnız bırakmayacağız. Meslek odası korkulan bir kurum değil, güvenilen bir rehber olacak” diye konuştu.

BU SEFER BAŞARACAĞIZ

İki yıl önceki seçimlerde yaptıkları 45 günlük saha çalışmasıyla oyların yüzde yaklaşık 40’ını aldıklarını belirten Mustafa Keleş, bu yılki seçime daha uzun süreli ve tecrübeyle daha sıkı hazırlandıklarını vurguladı. Meslektaşlarının ilgisini sahada yoğun bir şekilde hissettiklerini ifade eden Keleş; vizyoner, genç ve dinamik isimlerden oluşan yönetim listesindeki arkadaşlarıyla birlikte oda yönetimine hazır olduklarını kaydetti. Keleş, 40 yılı aşkın bir süredir aynı anlayış tarafından idare edilmeye çalışılan İMO İstanbul Şubesi’ni, Türkiye’nin en vizyoner odalarından biri yapacaklarını dile getirdi.

Uygarlık Mühendisleri Platformu Yönetim Kurulu Adayı Mustafa Cevahiroğlu ise genç mühendislerin ve yeni mezunların yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Meslektaşlarının sahada yaşadıkları itibar kaybına müsaade etmeyeceklerini belirten Cevahiroğlu, düşük ücret politikasını düzeltme konusu; çaba harcayacakları alanların başında geldiğini ifade etti.

Depremi ve kentsel dönüşümü unutmuyoruz

* Kamu kurumları ve üniversitelerle iş birliği kurarak çözüm ortağı olacağız.

* Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması gerekenleri detaylı olarak anlatacak ekipler kuracağız.

* Beklenen İstanbul depreminin milli bir beka sorunu olduğu bilinci ile gerekli önlemlerin alınası adına yerel yönetimler ve STK’lar ile iş birliği yaparak arama kurtarma ve ilk yardım eğitimleri vereceğiz.

* Deprem sonrası barınma ve altyapı ihtiyaçlarının organizasyonunu yapacak inşaat mühendislerinden gönüllü ekipler oluşturarak gerekli eğitimleri vereceğiz.

* Yapı hasar tespitlerinin ve enkaz kaldırma işlemlerinin yapılması aşamasında hızlı hareket edebilmek adına mekanize ekiplerin kurulmasını sağlayacağız.

Mustafa Keleş

Uygarlık Mühendisleri’nin yeni nesil oda vizyonu

*İnşaat mühendislerinin hak ettikleri ücreti almaları için çalışma yapacağız.

* Kamu tarafından finanse edilen projelerde kadın ve yeni mezun inşaat mühendisi istihdamının zorunlu hale getirilmesi için çalışacağız.

* Şantiye şefliğinin sadece inşaat mühendisleri tarafından yürütülmesi ve ücret ödemelerinin garanti altına alınmasını sağlayacağız.

* Proje hizmetlerinde inşaat mühendislerinin alt fiyat politikasının resmi olarak çözülmesi için gerekli çalışmaları başlatacağız.

* İnşaat mühendislerini yurt dışında aktif rol alabilmesini şartname ve yabancı dil eğitimleri ile destekleyeceğiz.

* İnşaat mühendisliğinde dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin yönlendiricisi ve yakın takipçisi olacağız.

* “Mentör Mühendis” programları başlatacağız.

* 15 yılı dolduran üyelerimize “Yeşil Pasaport” verilmesi için gerekli adımları atacağız.

* Üniversiteye girişte inşaat mühendisliği bölümleri için ilk 100.000 şartı getirilmesi için çalışma yapacağız.

* Yapı denetim sektöründeki sorunlara yönelik ilgili bakanlıklarla etkin çalışma yapacağız.

*Anadolu ve Avrupa yakasında yeni temsilcilikler açarak ulaşılabilirliğimizi artıracağız.

* Meslektaşlarımızın sosyal etkileşimini artıracak imkanlar oluşturacak, “Mühendisler Evi” kurulması için gerekli çalışmaları başlatacağız.

*Meslek odamızı ideolojik çatışmaların odağı olmaktan çıkaracağız.

* İnşaat mühendislerinin müteahhitlik yetki sınırlarını artırılması için çalışma başlatacağız.

* Üyelerimize hukuki desteğimizi artırarak sürdürecek, sorumluluk alanları ile ilgili sigorta uygulamaları için çalışacağız.

* Her binadan sorumlu bir inşaat mühendisi olacak, binalara güven meslektaşlarımıza istihdam sağlayacağız.







