Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebiyle altın fiyatları tarihi seviyelere yükselmiş; ons altın 5 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Haftaya hareketli bir giriş yapan sarı metalde özellikle gram altında dalgalanmalar yaşanıyor. Bugün (11 Şubat 2026) gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte güncel altın alış- satış fiyatları.
Altın fiyatları belli oldu. Altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında toparlanma sinyali gelirken bugün kritik veri açıklanacak. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verileri TSİ 16.30'da açıklanacak. Açıklanan verilerin altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.
Altın fiyatları ne kadar? (11 Şubat 2026)
ABD’de Aralık ayı perakende satış verilerinin ekonomik büyümede ivme kaybına işaret etmesi, tahvil getirilerini aşağı çekti ve güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle spot altın fiyatı yüzde 0,5 yükselerek 5.049 dolar seviyesine ulaştı.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 7.089,2520
Satış: 7.090,2560
CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 11.344,2600
Satış: 11.593,3333
CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.577,20
Satış: 4.578,09
CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 45.376,6300
Satış: 46.235,6800
CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41,664,00
Satış: 41,894,00
CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20,267,40
Satış: 20,778,02
CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40,655,00
Satış: 41,422,00
CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5,831,99
Satış: 6.086,80
CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
Altın yükselecek mi?
Küresel piyasaların gözü ABD tarım dışı ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Altın fiyatlarını hareketlendirmesi beklenen veriler bugün saat 16.30'da açıklanacak. ABD'de ocak ayında istihdamın 66 bin kişi artması bekleniyor. İşsizlik oranının yüzde 4,4’te sabit kalması öngörülüyor. Saatlik kazançlardaki artışın yüzde 0,3 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor.
Uzmanlara göre istihdam verileri tahminlerin altında kalırsa FED’in faiz indirimi beklentisi artacak. Bu da değerli metalleri etkileyen en önemli faktör arasında gösteriliyor.