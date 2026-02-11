Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları belli oldu: Bugün (11 Şubat 2026) gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları belli oldu: Bugün (11 Şubat 2026) gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

09:0311/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebiyle altın fiyatları tarihi seviyelere yükselmiş; ons altın 5 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Haftaya hareketli bir giriş yapan sarı metalde özellikle gram altında dalgalanmalar yaşanıyor. Bugün (11 Şubat 2026) gram, çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte güncel altın alış- satış fiyatları.

Altın fiyatları belli oldu. Altın bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında toparlanma sinyali gelirken bugün kritik veri açıklanacak. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD tarım dışı istihdam verileri TSİ 16.30'da açıklanacak. Açıklanan verilerin altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

Altın fiyatları ne kadar? (11 Şubat 2026)


ABD’de Aralık ayı perakende satış verilerinin ekonomik büyümede ivme kaybına işaret etmesi, tahvil getirilerini aşağı çekti ve güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle spot altın fiyatı yüzde 0,5 yükselerek 5.049 dolar seviyesine ulaştı.

GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 7.089,2520

Satış: 7.090,2560

CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 11.344,2600

Satış: 11.593,3333

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


Alış: 4.577,20

Satış: 4.578,09

CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



CUMHURİYET ALTINI FİYATI


Alış: 45.376,6300

Satış: 46.235,6800

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



TAM ALTIN FİYATI


Alış: 41,664,00

Satış: 41,894,00

CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 20,267,40

Satış: 20,778,02

CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ZİYNET ALTINI FİYATI


Alış: 40,655,00

Satış: 41,422,00

CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 5,831,99

Satış: 6.086,80

CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ



Altın yükselecek mi?


Küresel piyasaların gözü ABD tarım dışı ABD tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Altın fiyatlarını hareketlendirmesi beklenen veriler bugün saat 16.30'da açıklanacak. ABD'de ocak ayında istihdamın 66 bin kişi artması bekleniyor. İşsizlik oranının yüzde 4,4’te sabit kalması öngörülüyor. Saatlik kazançlardaki artışın yüzde 0,3 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor.


Uzmanlara göre istihdam verileri tahminlerin altında kalırsa FED’in faiz indirimi beklentisi artacak. Bu da değerli metalleri etkileyen en önemli faktör arasında gösteriliyor.

#altın
#altın fiyatları
#gram altın
#güncel altın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni kabine değişikliği: Hangi bakanlar değişti? Atamalar sonrası yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alan isimler