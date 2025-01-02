Engelli araç alımına yeni kriter geliyor

Malul ve engellilerin araç alımlarında vergi istisnası için yeni kriterler getirilecek. AK Parti yılın ilk yasa teklifini, 10 Ocak öncesinde vermeye hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, 7-8 maddeden oluşacak yeni yasa teklifiyle yüzde 40-89 arasında engelli olan vatandaşların araç alımında ÖTV indiriminde yararlanmada aranan şartlar değiştirilecek.

Alım gücü yüksek olmayan engellilerin indirimden faydalanabilmesi sağlanacak. Gelir seviyesi yüksek olan engelliler ise ÖTV istisnasına tabi olmayacak. Yine ÖTV indirimi oransal bazda değil rakamsal olacağı için engellilere belli bir miktara kadar destek verilecek. Yasa teklifine göre ÖTV desteği, araç alımından sonra engellilere ödenecek. Engelli ve malullerin araç alımında uygulanan ÖTV istisnasında "önce öde sonra geri al" yöntemi üzerinde duruluyor. AK Parti kaynakları, yapılan çalışmalar ve elde edilen verilerin ÖTV istisnasının istismar edildiğini ortaya koyduğunu bildirdi.