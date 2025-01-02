Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Engelli araç alımına yeni kriter geliyor

Engelli araç alımına yeni kriter geliyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:002/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Yeni yılla birlikte yüzde 40-89 arasında engelli olan vatandaşların araç alımında uygulanan ÖTV indirimi oransal bazda değil belli bir rakamda sabitlenecek. Gelir seviyesi yüksek olanlar ÖTV istisnasından faydalanamayacak. Ayrıca ÖTV desteği, araç alımından sonra engellilere ödenecek.

Malul ve engellilerin araç alımlarında vergi istisnası için yeni kriterler getirilecek. AK Parti yılın ilk yasa teklifini, 10 Ocak öncesinde vermeye hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre, 7-8 maddeden oluşacak yeni yasa teklifiyle yüzde 40-89 arasında engelli olan vatandaşların araç alımında ÖTV indiriminde yararlanmada aranan şartlar değiştirilecek.

ÖNCE ÖDE SONRA GERİ AL

Alım gücü yüksek olmayan engellilerin indirimden faydalanabilmesi sağlanacak. Gelir seviyesi yüksek olan engelliler ise ÖTV istisnasına tabi olmayacak. Yine ÖTV indirimi oransal bazda değil rakamsal olacağı için engellilere belli bir miktara kadar destek verilecek. Yasa teklifine göre ÖTV desteği, araç alımından sonra engellilere ödenecek. Engelli ve malullerin araç alımında uygulanan ÖTV istisnasında "önce öde sonra geri al" yöntemi üzerinde duruluyor. AK Parti kaynakları, yapılan çalışmalar ve elde edilen verilerin ÖTV istisnasının istismar edildiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

GELİRİ DÜŞÜK OLAN YARARLANABİLECEK

Kaynaklar, "Engelli vatandaşlarımıza sağlanan ÖTV muafiyetinde bir istismar var, hak etmeyenler de bu imkandan faydalanıyor. Bu hakkı gerçek ihtiyaç sahibi, gelir seviyesi düşük engelli vatandaşlarımızın kullanması gerekiyor" açıklamasını yaptı.



#Ticaret
#engelli araç alımı
#ÖTV

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI 2025: TÜİK aralık ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark...