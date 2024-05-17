Enginar'da vakumlu paket zorunluluğu

Buna göre yapılacak enginar ihracatında bir sonraki üretim sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, ürünlerin soyulmuş iç tabla enginar şeklinde ve bozulmayı engellemek için vakumlanmış veya salamura yapılarak işlenmiş olarak uygun koşullarda kavanozlanmış şekilde Türkiye’ye getirilmesi istenecek. Böylece tezgahlarda açıkta satılan enginarlar artık sadece vakumlu poşetlerde ya da kavanozlanmış halde satılabilecek.
İŞLEME TESİSİ KURULACAK
Paketlenme kuralları değişen enginar için ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) Türkiye'ye enginar ihracatına devam edilebilmesi için, enginar işleme tesislerinin kurulması şartı da getirilecek. Böylece enginar sadece iç tabla olarak gelmemesi durumunda ya da isteğe göre burada işlenerek paketlenip satışa hazır hale getirilecek. Aralık ayından itibaren yürürlüğe girecek düzenleme sayesinde yeşillenme hastalığının azaltılması hedefleniyor.