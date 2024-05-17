Enginar'da vakumlu paket zorunluluğu

Buna göre yapılacak enginar ihracatında bir sonraki üretim sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, ürünlerin soyulmuş iç tabla enginar şeklinde ve bozulmayı engellemek için vakumlanmış veya salamura yapılarak işlenmiş olarak uygun koşullarda kavanozlanmış şekilde Türkiye’ye getirilmesi istenecek. Böylece tezgahlarda açıkta satılan enginarlar artık sadece vakumlu poşetlerde ya da kavanozlanmış halde satılabilecek.