Erdoğan saat 20.23’te düğmeye basacak

Türkiye yerli doğal gaza kavuşmak için gün sayıyor. Sakarya Gaz Sahası’ndaki çalışmalarda artık sona gelindi. Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz önümüzdeki ay vatandaşlara ulaştırılacak. 20 Nisan günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Zonguldak’taki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'nde ‘Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni’ gerçekleştirilecek. Tesiste, Karadeniz gazının devreye alınmaya hazır hale gelmesiyle birlikte güvenlik tedbirlerinin de artırıldığını kaydeden Bilgin, "Bu geceden itibaren güvenlik uygulamalarımız en üst düzeyde başlayacak” dedi. Alınan bilgiye göre yerli doğal gaz, düzenlenecek törenle Türkiye Yüzyılı’na atıfla birlikte, 20 Nisan Perşembe günü saat 20.23’te devreye alınacak.

2028’de günlük üretim hedefi 60 milyon metreküp

Gazın Filyos’a ulaşmasıyla birlikte yapılacak testlerin ardından doğal gaz önümüzdeki ayın ilk yarısında hanelere ulaşacak. Karadeniz gazında gelinen son durumu değerlendiren Bilgin, gazın fazlar halinde devreye alınacağını bildirdi. Bilgin, ilk fazda günlük 10 milyon metreküp doğal gaz üretimiyle hane halkının ihtiyacının karşılanacağını dile getirerek, “Faz-2 ile Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayacağız. Faz-3 devreye girdiğinde, 2028'de günlük üretim 60 milyon metreküp olacak” şeklinde konuştu.

Havalimanı sebebiyle bacalar yatay olarak planlandı

20 Nisan’da düzenlenecek programa ilişkin teknik planlamaların en ince ayrıntısına kadar yapıldığına dikkat çeken Bilgin, şöyle konuştu: “Teknik testler devam ediyor. 8 bin ayrı iş kalemi tek tek test edildi. Eksikler giderildi. Program akşam planlanıyor. Gazı karaya getirerek yakmak sürecimizin bir parçası. Gazı test etmek zorundayız. Denizde de günlerce gaz yaktık. Bu bir zorunluluk. Flare dediğimiz istasyonlar yüksek bacalar oluyor. Ama havaalanının yaklaşma hattında olduğumuz için bu bacaları yatay olarak planladık.”

Gazın hanelerde kullanımıyla birlikte fiyat mekanizmasının nasıl olacağını da değerlendiren Bilgin, “Gaz aslında uluslararası piyasada fiyatlanan bir emtia. Piyasanın kendisi fiyatı belirliyor. Maliyet kırılımı değerlendirilecek, ülkemizin ihtiyaçları değerlendirilecek, yapmaya mecbur olduğumuz yatırımlar değerlendirilecek. Altın fiyatları nasıl belirleniyorsa, doğal gazda da piyasa üzerinden fiyatlar belirlenecek. 2 yıl öncesine kadar doğal gaz petrol fiyatlarına endeskliydi. 2 yıldır gazın petrolden ayrıştığını ve daha da güçlendiğini görüyoruz. 2 emtia arasında bir yarış varsa şüphesiz ki kazanan doğal gaz oldu” diye konuştu.

Melih Han Bilgin, “Kuyuların ağzı şu anda kuyunun içerisinde basınçlandırılmış şekilde kapalı tutuluyor. Vanayı açtığımızda karaya ulaşması 30 saat sürecek. 30 saat boyunca gazı alacağız, aşama aşama kontrol edeceğiz” ifadesini kullandı.

2030’a kadar her adımı planladık

Melih Han Bilgin.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Filyos Doğalgaz Tesisi’nde açıklamalarda bulundu. Bilgin, “20 Nisan’da 5 kuyuyu, Eylül’ün sonunda da diğer 5 kuyuyu devreye alacağız” dedi. Faz-2’yi 2028’de devreye alacaklarını belirten Bilgin, “2030’a kadar ne yapacağımızı tek tek planladık. 710 milyar metreküpü bir anda hizmete sunma şansımız olmayacak. Önce 10 milyon metreküple başlayacağız. Faz-1 ve faz-2 ile birlikte günlük üretim 15 ile başlayıp artarak 40 milyon metreküpe çıkacak. Faz-3 ile birlikte (Amasra) çıkmayı düşündüğümüz rakam günde 60 milyon metreküp. Bu hedefe 2028 yılında ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Siyasi değil milli hassasiyetle

Bilgin, projenin siyasi kaygılarla hızlanıp hızlandırılmadığına ilişkin soruya ise, şu cevabı verdi: “2022 yılında ülkemizin enerji ithalatı 96 milyar dolardı. Biz erken teslim ettiğimiz her hafta bu 100 milyar doları aşağıya çekebiliriz. Neden daha önce yapamadık aslında bunun sorgulanması lazım. Bizim koştuğumuz hedefte siyasi gerekçeler yok. 100 milyar dolarlık bir yükle devam ediyor bu ülke. Bunun için çabalıyoruz. 8-10 bin kişiyle işlemleri yürütüyoruz. Bir kişinin bile burnu kanamadı.”

Bir yılda kendisini amorti edecek

Söz konusu projenin maliyetini kuruş bazında hesapladıklarını söyleyen Melih Han Bilgin, “Ne kadar bir işletme bedeli olduğunu, sabit yatırımlarımız ne kadar, bugüne kadar harcanan şeyler ne olduğunu, şurada içtiğiniz suların bile maliyeti projeye gidiyor. Öyle bir maliyet bazlı operasyon yürütüyoruz. Maliyet bizim elimizde kesin veriler olarak var. Mega yatırımların geri dönüş süreleri bir seneden azdır. Tam kapasiteye geçilmeden bir yıl içinde kendini ödeyecek. Yaklaşık bir yılda kendisini amorti edecek” dedi.







