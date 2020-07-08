Erkek egemen işte çekirdekten yetişti: Satış danışmanlığından genel müdürlüğe yükseldi

Pandemi süreci otomotiv sektöründe de büyük değişime yol açtı. Özel araca talebin arttığı alanda araç kiralamaya da yoğun ilgi gösteriliyor. Aylık kiralama talebinin yüzde 60 arttığı alanda faaliyet gösteren girişimci Ceylan Marşil'in hikayesi herkese örnek olacak türden. Liseyi bitirdiği yıl üniversite sınavını kazanamayan Marşil, ailesinin ekonomik durumu iyi olmadığı için dershaneye gidememiş. O yıl herhangi bir işte çalışmaya ve sınava hazırlanmaya karar veren Marşil, “17 yaşında mecburiyetten tanıştığım sektörü çok sevdim. 19 yıldır bilfiil devam ediyorum” diye konuştu. “Sektörün erkek egemen olması, bu işi kadınların yapamayacağı anlamına gelmiyor” diyen Marşil, mesleklerin cinsiyeti olmadığını savunuyor.

SATIŞ DANIŞMANLIĞINDAN GENEL MÜDÜRLÜĞE YÜKSELDİ

Marşil, girişim hikayesini ise kısaca şu şekilde özetledi: “Birbirinden değerli, ülkenin en tanınmış ilk beş otomotiv markasının yetkili satıcılarında; satış danışmanı, satış şefi, satış müdürü, filo müdürü ve genel müdür pozisyonlarında uzun yıllar görev aldım. Sektörde ciddi tecrübe ve portföye sahip olarak kendi işimi yapmaya hazır hale geldiğimde CYL Filo şirketini kurdum.” Daha sonra dünyanın önde gelen filo kiralama şirketlerinden biri olan Leaseplan Otomotiv'in iş ortağı olduğunu anlatan Marşil, şunları kaydetti: “Şu anda sadece şirketlere özel tüm marka/model araçların uzun dönemli kiralamasını yapıyor ve 50 adet üzeri araç parkı olan büyük firmaların filosunu yönetiyoruz. Ayrıca uluslararası bir otomotiv markasının da yetkili iş ortağı olmak için teklif aldık. Değerlendirme ve görüşmelerimiz devam ediyor.”

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PANDEMİ OLUMLU ETKİLEDİ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarının ilk 5 ayda 2019'a göre yüzde 50'lerin üzerinde büyümesinin beklendiğini anlatan Marşil, “Haziran ayında sektörde normalleşme sürecinin hızlanması, kampanyaların devreye girmesi ve ötelenen talebin satınalma ve kiralamaya geçmesiyle birlikte satışlar bir önceki yıla göre yüzde 66 artışla 70 bin 973 adet oldu. Bu da ilk yarıda pazarın 254 bin satışla 2019'a göre yüzde 30 büyüdüğünü ortaya koyuyor” bilgisini paylaştı. Marşil, şöyle devam etti: “Satış ve kiralama pazarının, haziran ayı itibari ile yaşadığı büyümede toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşların da büyük etkisi olduğunu düşünüyorum.”

EKONOMİ Araç kiralamada doluluk yüzde 95'e ulaştı

UZUN VADEDE KÂRLI BİR İŞ

Otomotiv dünyasında tedarikten üretime, lojistikten faturalamaya, satıştan servise kadar tüm işler değişime uğrayacağını söyleyen Ceylan Marşil, “Şüphesiz kiralama hizmetleri de bunlardan uzak değil, burada konuyu ikiye ayırmak gerekecek; birisi günlük ve kısa dönem kiralamalar diğeri ise uzun dönem kiralamaları olacak” ifadelerini kullandı. “Günlük veya kısa dönem kiralamaları hijyen endişelerinden dolayı sert bir etkileşime uğrayacaktır” diyen Marşil, şunları söyledi: “Burada daha güvenilir, önlemleri almış olma ihtimali daha kuvvetli görünen şirketler kiralamada diğerlerine göre daha şanslı olmakla beraber toplamda önemli bir düşüş yaşanmasını beklemekteyiz. Ancak uzun dönem kiralama/leasing yöntemi diğerinin tam tersine artış gösterecek ve tüketicilerin tercih edeceği bir model olacaktır.”

ARAÇ KİRALAMA YÜZDE 44,8 ARTTI

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Nielsen iş birliği ile hazırladığı “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör 2020 yılının birinci çeyrek sonuçlarını içeren rapora göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 44,8 oranında artarken, operasyonel araç kiralama sektörü yılın ilk 3 ayında Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yüzde 7,9’u olan 7 bin 850 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 1,3 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 29 milyar 280 milyon TL oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4, 2019 yılı sonuna göre ise yüzde 5,1 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı ise toplamda 264 bin adet oldu.





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