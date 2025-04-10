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Erzurum Ekonomi Forumu toplanıyor

Erzurum Ekonomi Forumu toplanıyor

Ali Kürşat Büyükada
04:0010/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Erzurum’da 10 ülkenin turizm bakanları bir araya gelerek istişare toplantısı da gerçekleştirecek.
Erzurum’da 10 ülkenin turizm bakanları bir araya gelerek istişare toplantısı da gerçekleştirecek.

Erzurum Ekonomi Forumu Palandöken’de 26-27 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. ‘Akıllı Dünyada Adil Bir Gelecek: Zeki Ekonomiler ve Küresel Eşitsizlik’ temasıyla toplanacak Foruma, 700’ün üzerinde katılımcı iştirak edecek. Foruma 7 oturum için uzman panelistlerin yanı sıra hükümet temsilcileri, iş dünyası liderleri, ekonomistler, şirket yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir heyet de eşlik edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve birçok ekonomi kurmayı foruma katılacak.


TURİZM BAŞKENTİNE ÖZEL AÇILIŞ

Zirvede; enerji politikalarından ekolojik dönüşüme, yapay zekalı dönemde kültür ve turizmden sanayide inovasyon ve gelecek stratejileri gibi başlıklarda ekonominin geleceği tartışılacak. Türkiye, İran, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın ortağı olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (EİT) 2025 yılı turizm başkenti olarak seçtiği Erzurum’da 10 ülkenin turizm bakanları bir araya gelerek istişare toplantısı da gerçekleştirecek.


#Ekonomi
#Erzurum Ekonomi Forumu
#turizm başkenti
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