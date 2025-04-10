Erzurum Ekonomi Forumu toplanıyor

Erzurum Ekonomi Forumu Palandöken’de 26-27 Nisan’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. ‘Akıllı Dünyada Adil Bir Gelecek: Zeki Ekonomiler ve Küresel Eşitsizlik’ temasıyla toplanacak Foruma, 700’ün üzerinde katılımcı iştirak edecek. Foruma 7 oturum için uzman panelistlerin yanı sıra hükümet temsilcileri, iş dünyası liderleri, ekonomistler, şirket yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir heyet de eşlik edecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve birçok ekonomi kurmayı foruma katılacak.