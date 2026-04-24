Erzurum’da 'şeker tadında' traktör kampanyası: Üreticilerden yoğun ilgi gördü

Mezra Ziraat A.Ş., Sukkar A.Ş. ve Albayrak Finans iş birliğiyle Erzurum Şeker Fabrikası bünyesinde Tümosan bayii açılışı gerçekleştirildi. Bölge çiftçilerinin yoğun katılım gösterdiği açılış programı, tarım sektörüne sunulan yeni iş birlikleri ve fırsatlarla dikkat çekti.
Program boyunca katılımcılar, Tümosan traktör modellerini yakından inceleme fırsatı bulurken, finansman çözümleri hakkında da detaylı bilgi aldı. Kampanya kapsamında sunulan esnek ödeme planları, çiftçilerin bütçelerini zorlamadan yatırım yapabilmesine imkân tanıyor.
Bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen bu iş birliği, aynı zamanda yerli üretimin desteklenmesi ve tarım sektörünün güçlendirilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Açılışa katılan ziyaretçiler, sunulan fırsatlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, kampanyanın üretime sağlayacağı katkıya dikkat çekti.