Erzurum’da 'şeker tadında' traktör kampanyası: Üreticilerden yoğun ilgi gördü

Halil Akkoç
15:02 24/04/2026, Cuma
Program boyunca katılımcılar, Tümosan traktör modellerini yakından inceleme fırsatı bulurken, finansman çözümleri hakkında da detaylı bilgi aldı.

Mezra Ziraat A.Ş., Sukkar A.Ş. ve Albayrak Finans iş birliğiyle Erzurum Şeker Fabrikası bünyesinde Tümosan bayii açılışı gerçekleştirildi. Bölge çiftçilerinin yoğun katılım gösterdiği açılış programı, tarım sektörüne sunulan yeni iş birlikleri ve fırsatlarla dikkat çekti.

Açılış kapsamında tanıtılan "Şeker Tadında Traktör Kampanyası", avantajlı fiyat seçenekleri ve faizsiz ödeme koşullarıyla çiftçilere önemli kolaylıklar sunuyor.
Üreticilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmayı hedefleyen kampanya, özellikle tarımsal verimliliği artırma ve modern ekipmanlara erişimi kolaylaştırma açısından büyük ilgi gördü.

Program boyunca katılımcılar, Tümosan traktör modellerini yakından inceleme fırsatı bulurken, finansman çözümleri hakkında da detaylı bilgi aldı. Kampanya kapsamında sunulan esnek ödeme planları, çiftçilerin bütçelerini zorlamadan yatırım yapabilmesine imkân tanıyor.

Bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen bu iş birliği, aynı zamanda yerli üretimin desteklenmesi ve tarım sektörünün güçlendirilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Açılışa katılan ziyaretçiler, sunulan fırsatlardan duydukları memnuniyeti dile getirirken, kampanyanın üretime sağlayacağı katkıya dikkat çekti.


#Mezra Ziraat
#Sukkar
#Albayrak Finans
#Erzurum Şeker Fabrikası
#Tümosan
İstanbul'da kura tarihinde geri sayım! TOKİ 100 bin konut projesi kapsamında İstanbul'da hangi ilçe kurası saat kaçta çekilecek?