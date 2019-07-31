Ekonomi Eski Audi CEOsu Stadlere dizel davası
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Eski Audi CEO'su Stadler'e dizel davası

Almanya Münih Savcılığı, Volkswagen Grubu'na bağlı Audi'nin eski CEO'su Rupert Stadler hakkında dizel skandalındaki rolü nedeniyle dava açıldığını açıkladı. Savcılık, iki yöneticinin, egzoz sistemi manipüle edilmiş dizel motorlu araçları Avrupa'da sattığını iddia ediyor.

Haber Merkezi AA
Audi Üst Yöneticisi Rupert Stadler.
Audi Üst Yöneticisi Rupert Stadler.

Almanya Münih Savcılığı, dizel skandalı soruşturması kapsamında sorgulanan Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'nun (VW) lüks otomobil markası eski Audi Üst Yöneticisi (CEO) Rupert Stadler hakkında dava açıldığını duyurdu.

Münih Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, eski Audi CEO'su Stadler'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin dolandırıcılık ve evrakta sahtecilikle suçlanarak bu kişiler hakkında dava açıldığı belirtildi.

Savcılık, iki yöneticinin, egzoz sistemi manipüle edilmiş dizel motorlu araçları Avrupa'da sattığını iddia ediyor. Savcılık, Stadler'in söz konusu manipülasyondan en azından Eylül 2015'ten beri haberdar olmasına karşın Audi ve Volkswagen otomobillerinin satışını durdurmamakla suçluyor.

Stadler, dizel skandalı soruşturmasından dolayı geçen yıl Volkswagen tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı. Skandal, 4 yıl önce ortaya çıkmıştı.

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te, Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının, normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı. Dizel skandalı, Alman kamuoyunda ülkenin otomobil üretim üssü imajına zarar verdiği için çok eleştirilmişti.

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