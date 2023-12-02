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Ekonomi

Eskiyi satmadan yeni araç yok

Kamudaki taşıt saltanatına karşı tasarruf tedbirleri kapsamında yeni kurallar getirildi. Yeni makam aracı talep edene eskisini satmadan yenisi alınmayacak. İşletme maliyetleri daha uygun olan yerli montaj veya yerli elektrikli otomobil kullanması istenecek.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 2/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 06:02 - 2/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kamuda araç tasarrufu için yeni adım atıldı.

Tasarruf tedbirleri kapsamında kamudaki harcamalar azaltılmaya devam ediyor. Atılan adımlar arasında kamuda kullanılan araçlar da yer alıyor. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde, kamuda araç israfı azaltılacak. Bu kapsamda devlete büyük yük oluşturan makam otomobilleri için yeni kurallar uygulanacak. Tasarruf tedbirleri ile makam aracı eskiyen ve yenisini talep eden bürokratlara eski aracı satma

şartı getirildi.


YENİ ALIMDA YERLİ ŞARTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan araç talebi yazılarının tamamına eski aracın satılması şartıyla yeni araç temini yapılacağı cevabı verildi. Bürokratlara bildirilen bu kararla birlikte kamudaki araç yığılmasının önüne geçilecek ve tasarruf sağlanacak. Eski aracın satılmasının yanı sıra yeni araç alımında da yerli üretim, yerli montaj veya yerli elektrikli otomobil alım şartı getirildi. Böylece bürokratların yeni kullanacağı makam araçlarında Togg gibi karbon salınımı düşük araçlar öncelikli olacak. Ayrıca, Türkiye’de montajı yapılan otomobillerden de yakıt tasarrufu sağlayan, bakım ve yürütme maliyeti düşük araçlar tercih edilecek.


OTOPARKTA BEKLEYEN ARAÇ EKONOMİYE KAZANDIRILACAK

Bürokratların bir dönem makam aracı olarak kullanıp yenisini aldığı araçlar kurum otoparkında yeni bir bürokratı bekliyordu ancak yeni sistemle yenisi ile değişen tüm araçlar satılarak ekonomiye kazandırılacak. Böylece hem eski ve maliyetli araçlar devletin elinden çıkacak hem de devletin kasasına para girecek.


Havuz sistemiyle tasarruf desteklenecek

Kamudaki araç kalabalığını sona erdirmek için daha önce de havuz sistemi oluşturulacağı açıklanmıştı. Havuz sistemi sayesinde kamudaki araçların kullanımında ‘ihtiyaç’ analizi yapılacak. Kamu araçlarının etkinliği ‘analiz’ edilerek, gereksiz kullanımlar sonlandırılacak ve araç harcamalarının bütçedeki payı en aza indirilecek. Taşıtların kullanımı ihtiyaç analizleri çerçevesinde sistematik olarak gözden geçirilecek ve ihtiyaç duyulmayan araçların ihtiyaç duyulan alanlara aktarımı yapılacak.


#Ekonomi
#araç
#taşıt
#tasarruf
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