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Ekonomi
Esnafa destekle 200. bayiye ulaştı
CarrefourSA, esnaf ve girişimcilere ticaret yapma imkânı sunduğu bayilik sisteminde 200’inci bayisini İzmir Mavişehir’de açtı. CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, şirket olarak bu sistemle 1.000 bayiye ulaşma hedefi belirlediklerini söyledi.
Orhan Orhun Ünal
Orhan Orhun Ünal
4:41 . 16/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CarrefourSA, esnaf ve girişimcilere ticaret yapma imkânı sunduğu bayilik sisteminde 200’inci bayisini İzmir Mavişehir’de açtı.

CarrefourSA, esnaf ve girişimcilere ticaret yapma imkânı sunduğu bayilik sisteminde 200’inci bayisini İzmir Mavişehir’de açtı.

CarrefourSA, esnaf ve girişimcilere ticaret yapma imkânı sunduğu bayilik sisteminde 200’inci bayisini İzmir Mavişehir’de açtı. CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi Bulut Batum, şirket olarak bu sistemle 1.000 bayiye ulaşma hedefi belirlediklerini söyledi. 45 ilde 900 mağazada 11 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını belirten Batum, “Türkiye’de yüzde 35-40 civarında olan organize gıda perakendesinin payı Avrupa’da yüzde 90’lara ulaşıyor. Açılışını yaptığımız bayi, sistemimizdeki en büyük bayi mağazası olmasının yanı sıra 2023 yılı içerisinde güneş paneli kullanımı ile kendi enerjisini de üretebilir hale gelecek” ifadesini kullandı.

GENÇ GİRİŞİMCİLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Bayilik sisteminin geleneksel esnafların yanı sıra 2’nci nesil yönetimi ve genç girişimcilerin de dikkatini çektiğini kaydeden Batum, şunları söyledi:

“Yeni nesil bayi adayları, CarrefourSA’nın sunduğu teknolojik altyapı, IT ve otomasyon sistemleriyle daha güvenilir bir ticaret yapma imkanı buluyor. Hem girişimci hem de esnaf için oldukça kârlı bir sistem olan bayilikte yapılacak yatırımlar ise bayiliğin konsepti ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Biz CarrefourSA olarak bayilik sisteminde herhangi bir ücret almazken, sadece tabela bayiliği de vermiyoruz. Bayimizin yaptığı yatırımın 2 yıl gibi bir geri dönüş süresi var. Şu ana kadar 200 bayimizden hiçbiri sistemden çıkmadığı gibi herkes ikinciyi açmak için daha fazla çaba gösteriyor.”

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YATIRIMLARI 100 MİLYON LİRAYI AŞTI

CarrefourSA olarak sürdürülebilirlik noktasında da yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Batum, “Sektörümüzde enerji yönetimini etkin bir şekilde kullanmak çok önemli. Çevresel verilerimizi takip ediyor ve emisyonumuzu azaltmaya yönelik fırsatları değerlendiriyoruz. Bu konuda şu ana kadar 100 milyon TL’den fazla bir yatırımımız bulunuyor” diye konuştu.

#CarrefourSA
#Esnaf
#Ekonomi
#İzmir
3 gün önce
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Esnafa destekle 200. bayiye ulaştı
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