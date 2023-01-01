Esnafa destekle 200. bayiye ulaştı

“Yeni nesil bayi adayları, CarrefourSA’nın sunduğu teknolojik altyapı, IT ve otomasyon sistemleriyle daha güvenilir bir ticaret yapma imkanı buluyor. Hem girişimci hem de esnaf için oldukça kârlı bir sistem olan bayilikte yapılacak yatırımlar ise bayiliğin konsepti ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebiliyor. Biz CarrefourSA olarak bayilik sisteminde herhangi bir ücret almazken, sadece tabela bayiliği de vermiyoruz. Bayimizin yaptığı yatırımın 2 yıl gibi bir geri dönüş süresi var. Şu ana kadar 200 bayimizden hiçbiri sistemden çıkmadığı gibi herkes ikinciyi açmak için daha fazla çaba gösteriyor.”