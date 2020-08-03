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Ekonomi Kurbanlıkları devlet alacak Devlet tarafından ödenecek kilogram fiyatı da belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Et ve Balık Kurumu tarafından satın alınacak olan elde kalan kurbanlıklar için kilo başı ne kadar ödeme yapılacak?

Kurbanlıkları devlet alacak: Devlet tarafından ödenecek kilogram fiyatı da belli oldu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticinin elinde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu’nun satın alacağını söyledi. Küçükbaş hayvanlarda canlı kilogram alım fiyatının 17 lira olacağını belirten Bakan Pakdemirli, “Koyunlar canlı olarak kilogramı 15 lira, keçiler ise canlı olarak kilogramı 13 lira üzerinden satın alınacaktır” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl daha temkinli davranan besiciler, daha az sayıda hayvanı kurbanlık pazarlarına sürmesine rağmen, bu yıl bir kısım kurbanlıklar elde kaldı. Vatandaşların bu yıl hayır işlerine aracılık yapan dernek vakıf ve platformlara daha fazla bağış yapması da kurbanlık pazarının geçtiğimiz yıllardaki kadar hareketli olmamasında etkili oldu.

Bekir Pakdemirli

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İBB'nin kurban kesim alanında rezalet: Kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendi kesti

YETİŞTİRİCİLERİ MAĞDUR ETMEYİZ

Et ve Süt Kurumu, her yıl olduğu gibi bu yıl da elde kalan kurbanlıklara talip oldu. Kurbanlıkları elinde kalan üreticilere müjdeyi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi. Pakdemirli, “Bu sene 1,2 milyon büyükbaş, 3,6 milyon küçükbaş kurbanlığımız var. Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız” dedi.

Kurban eti nasıl dağıtılmalı?
OYNAT 02:15
Kurban eti nasıl dağıtılmalı?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık alımları da hızlandı. Allah'a yaklaşmak olan bu ibadeti eda edeceklerin merak ettiği 'Kurban eti nasıl dağıtılmalı?' konusunu ele aldık. Ünlü isimler Bekir Develi, Senai Demirci, Ahmet Yenilmez, Kadir Çöpdemir ve Ahmet Murat kurban etinin nasıl dağıtılması gerektiğini anlattı.




TOKLUK FİRESİ YÜZDE 8 OLACAK

Pakdemirli, alımlar konusunda şu bilgileri verdi: "Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 400 kg ve üzeri olan, besi kondisyonu yüksek, erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 19 TL olarak, canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320-399 kg arası olan, besi kondisyonu yüksek, erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 18 TL olarak, ikinci ve üçüncü kalite dişi kesimlik sığırlar ise canlı olarak alınmayıp, kurumumuz mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları ile satın alınacaktır.”

İHH İnsani Yardım Vakfı ile 4 milyon mağdura Kurban yardımı
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İHH İnsani Yardım Vakfı ile 4 milyon mağdura Kurban yardımı

SEVK BELGESİNİ İBRAZ ŞARTI VAR

  • Küçükbaş hayvanlarda tokluk firesi düşülmeksizin tokluların canlı kilogramının 17 TL’den alınacağını belirten Pakdemirli “Koyunlar 15,00 TL/canlı kg, keçiler ise 13,00 TL/canlı kg fiyat üzerinden satın alınacaktır” dedi. Pakdemirli, kesime getirilecek elde kalan kurbanlık hayvanların tarım il müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini söyledi.

Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
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