Et ve Süt Kurumu et alım fiyatında artışa gitti Et ve Süt Kurumunca büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gidildi. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tunç, üreticinin bir an önce kesim yapılarak hayvanlarını satmak istediğini belirterek, alım fiyatındaki 2 liralık artışın, beklentilerinin altında kalsa da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Haber Merkezi 26 Temmuz 2019, 14:40 Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019, 14:44 AA