Ekonomi Et ve Süt Kurumu et alım fiyatında artışa gitti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Et ve Süt Kurumu et alım fiyatında artışa gitti

Et ve Süt Kurumunca büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gidildi. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tunç, üreticinin bir an önce kesim yapılarak hayvanlarını satmak istediğini belirterek, alım fiyatındaki 2 liralık artışın, beklentilerinin altında kalsa da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
​Et ve Süt Kurumu karar alırken, hem maliyetlerdeki gelişmeler hem de üreticinin talebini dikkate aldı.
​Et ve Süt Kurumu karar alırken, hem maliyetlerdeki gelişmeler hem de üreticinin talebini dikkate aldı.

Et ve Süt Kurumunca (ESK) büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 liralık artışa gidildi.

ESK tarafından büyükbaş hayvan alım fiyatları güncellenirken, bütün randıman gruplarında, karkas et alım fiyatlarında da artış gerçekleştirildi.

Buna göre, büyükbaş karkas et alım fiyatlarında kilogram başına 2 lira artış yapıldı. Alım fiyatı, ithal hayvanda kilogram başına 29 liradan 31 liraya, yerli hayvanda ise 30 liradan 32 liraya çıkarıldı.

  • ESK'nin kararında, hem maliyetlerdeki gelişmeleri hem de üreticinin talebini dikkate aldığı bildirildi.

Konuya ilişkin olarak değerlendirmede bulunan Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, üreticinin bir an önce kesim yapılarak hayvanlarını satmak istediğini belirterek, alım fiyatındaki 2 liralık artışın, beklentilerinin altında kalsa da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Tunç, üreticiler olarak alım fiyatlarında kilogram başına 5 lira artış talep ettiklerini dile getirerek, "Yem maliyetlerimizi karşılayamıyoruz. Gelirimiz maliyetlerin altında kaldığı için üretim ciddi anlamda azaldı. Kurdaki gelişmeler ve yem fiyatlarındaki artışlar bizi ciddi olarak zorladı. Böyle devam ederse insanlar üretimden çekilecek" dedi.

Üreticilerin, Merkez Bankasının faiz indirimi kararı sonrasında banka faizlerinin düşmesi halinde rahatlayacaklarına işaret eden Tunç, "Üreticilerin ciddi kredi borçları var. Kur ve faizlerdeki gelişmeler üreticinin tüm hesaplarını alt üst etmişti. Faiz kararının piyasaya olumlu yansıyacağını ve faizlerin düşeceğini düşünüyorum. ESK'nin kararı da üreticiyi bir nebze rahatlatacak" diye konuştu.

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