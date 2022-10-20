Eti Bakır’dan ekonomiye katma değerli destek

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Cengiz Holding, teknoloji ve Ar-Ge konusundaki öncü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Dünyadaki kobalt üretiminin %2’sini gerçekleştiren Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi’nde hizmete açılan yeni Ar-Ge Laboratuvarı, Türkiye’nin katma değerli maden teknolojileri alanındaki sembol merkezlerinden biri olacak. Halihazırda üretilmekte olan kobalt ve çinkonun saflaştırılarak katma değerinin artırılacağı laboratuvarda, nikel, magnezyum, lityum ve nadir toprak elementlerinin üretilmesi ve saflaştırılması sağlanacak.

Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi

TÜRKİYE’Yİ MADENCİLİKTE SÖZ SAHİBİ YAPACAK

Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının kendileri için önemine dikkat çekerek, “Madencilik ve katma değerli sanayi üretimi alanında ülkemizi dünyada çok daha üst seviyelerde temsil edebilmemizin yolu kapsamlı bir inovasyon kültürü yaratmaktan geçiyor. Mardin’deki Mazıdağı tesisimizde hizmete açtığımız bu Ar-Ge Laboratuvarı da aslında bu kültürün şirketimizdeki çok önemli bir parçası olacak. Yeni laboratuvarımız, bugünün teknolojilerinde bizlere ve ülkemize önemli bir rekabet avantajı sağlarken, geleceğin teknolojileri ve tedarik zinciri konusunda da Türkiye’nin dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almasını sağlayacak. Burada geliştirdiğimiz teknolojiler ve katma değerli ürünlerle, Mardin’i kobalt ve çinko başta olmak üzere stratejik metaller ve nadir elementler alanında dünyanın sayılı merkezlerinden ve yüksek teknolojiye hitap eden sektörlerin vazgeçilmez iş ortaklarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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Eti Bakır A.Ş. Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu

Bölgenin en büyük özel sektör yatırımı olan Mazıdağı tesislerinde, laboratuvar bünyesinde yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetleri sonucunda, yeni yatırımların da devreye girebileceğinin altını çizen Emre Kayışoğlu, şöyle devam etti: “Tüm bu yatırımlar, bölgemizin ve ülkemizin iktisadi kalkınmasına da çok önemli katkılar sunuyor. Diğer yandan burada yaptığımız iyileştirmeler, sürdürülebilirlik hedeflerimize de önemli destek sağlıyor. Bu merkez sayesinde, üretim süreçlerimizdeki kimyasal ürün, buhar, elektrik ve su tüketimimizi önemli ölçüde azaltırken, metal geri kazanım verimlerinin artırılması ile de verimlilik konusunda önemli bir adım atmış oluyoruz.”

Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi

YENİ METAL VE ELEMENTLER EKLENECEK

Pirit konsantresinden kobaltı geri kazanan dünyanın ilk ve tek merkezi olan Mazıdağı Tesisi, Ar-Ge laboratuvarındaki çalışmalar sonucunda hem piritten hem de geri dönüştürülecek batarya tozlarından farklı nadir elementler ve metallerin geri kazanımı sağlanabilecek. Merkezdeki Ar-Ge çalışmaları kapsamında, kobaltın yanı sıra nikel, magnezyum, mangan ve lityum da Eti Bakır’ın Küre tesislerinden gelen pirit konsantresinden ayrıştırılacak. Faaliyete başlayan yeni Ar-Ge laboratuvarında metallerin saflık seviyeleri artırılacak; kobalt ve çinko ürünleri çeşitlendirilerek yüksek katma değerli yeni ürünler elde edilecek. Böylelikle başta cep telefonları, bilgisayarlar, elektrikli araçlar, e-mobilite, enerji depolama sistemleri, seramik, lastik gibi birçok alana en kritik ve kaliteli hammadde tedariki sağlanmış olacak.

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FOTOĞRAF 8 Eti Bakır'ın ortağı Kırgız Altın şirketi, Kırgız-Türk Eti Bakır Tereksay şirketi tarafından ülkenin Celalabad Bölgesi'nde kurulan tesisteki faaliyetlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.



Açıklamada, Terekkan ve Perevalnoye altın yataklarını ve Terek altın ve antimon yatağını işletme ve kullanım hakkı için 27 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen ihaleyi Eti Bakır Tereksay şirketinin kazandığı hatırlatıldı.



Sermayesinin yüzde 75'i Türk Eti Bakır'a, yüzde 25'i Kırgız Altın'a ait şirketin, yer altı kaynaklarını kullanmak için Kırgızistan hazinesine 20 milyon dolar ödediği aktarıldı.



Açıklamada, yaklaşık 38 ton kapasiteye sahip Eti Bakır Tereksay madeninde 2016 yılından bu yana 780 kilogram altın üretildiği belirtildi.



Madende 2021 yılı itibarıyla 850'si Kırgızistan vatandaşı, 193'ü de yabancı olmak üzere 1.043 kişinin istihdam edildiği belirtilen açıklamada, Eti Bakır Tereksay şirketinde de 300 kişinin çalıştığı ifade edildi.



Kırgız Altın açıklamasında, şirketin, inşaat ve yenileme faaliyetlerini sürdürdüğü fabrikada 6 yılda 30 milyon dolardan fazla yatırım yaptığı, madenin bulunduğu bölgedeki yerel halka yönelik olarak da yaklaşık 1,4 milyon dolar tutarında sosyal yardım faaliyeti gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı. Türk devinden altın hamlesi: 780 kilo üretildi Kırgızistan'da faaliyet gösteren Türk sermayeli Eti Bakır şirketinin işlettiği madende 2016 yılından bu yana 780 kilogram altın üretildiği bildirildi. Sermayesinin yüzde 75'i Türk Eti Bakır'a, yüzde 25'i Kırgız Altın'a ait şirketin, yer altı kaynaklarını kullanmak için Kırgızistan hazinesine 20 milyon dolar ödediği aktarıldı.

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