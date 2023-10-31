Etkili para yönetimi için ücretsiz eğitim desteği

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sorumluluğunda yürütülecek ve çeşitli bakanlıkların da destek vereceği çalışmalar kapsamında Türkiye’deki herkesin finansal okuryazar olması hedeflenen projede gelecek yıl sonuna kadar önemli adımlar atılacak. Tüm eğitim, yaş ve gelir grubundan kişilere ulaşacak şekilde elektronik ortamda ücretsiz olarak finansal eğitim içerikleri sunularak hanehalkı ve firmaların tasarruf etme bilinçleri geliştirilecek.

Oluşturulacak ‘Finansal Okuryazarlık Portalı’ ile her kesime hitap edilecek. Bunun yanı sıra finansal okuryazarlık bilincinin yükseltilmesi için kısa kamu spotları ve/veya dijital içerikler hazırlatılacak. Firmalarda tasarruf eğiliminin artırılması amacıyla seminerler düzenlenecek. Ayrıca parayı etkili kullanma, borçlanma ve ödeme hakkında eğitimler de verilecek. Finansal okuryazarlık içeriği ilk ve ortaöğretim müfredatına yansıtılacak. İlk ve ortaöğretim müfredatında finansal okuryazarlık ile ilgili güncelleme yapılacak. Müfredata girecek dersler dışında projede sosyal medya dâhil olmak üzere iletişim araçlarından ve rol modellerden faydalanılacak.