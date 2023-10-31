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Ekonomi

Etkili para yönetimi için ücretsiz eğitim desteği

İlkokuldan başlayarak tüm vatandaşlara finansal okuryazarlık, kişisel bütçe yönetimi, tasarruf, yatırım gibi çeşitli finansal becerileri anlayıp yorumlaması için çalışmalar yapılacak.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 03:30 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sorumluluğunda yürütülecek ve çeşitli bakanlıkların da destek vereceği çalışmalar kapsamında Türkiye’deki herkesin finansal okuryazar olması hedeflenen projede gelecek yıl sonuna kadar önemli adımlar atılacak. Tüm eğitim, yaş ve gelir grubundan kişilere ulaşacak şekilde elektronik ortamda ücretsiz olarak finansal eğitim içerikleri sunularak hanehalkı ve firmaların tasarruf etme bilinçleri geliştirilecek.

TASARRUF İÇERİKLİ SEMİNERLER

Oluşturulacak ‘Finansal Okuryazarlık Portalı’ ile her kesime hitap edilecek. Bunun yanı sıra finansal okuryazarlık bilincinin yükseltilmesi için kısa kamu spotları ve/veya dijital içerikler hazırlatılacak. Firmalarda tasarruf eğiliminin artırılması amacıyla seminerler düzenlenecek. Ayrıca parayı etkili kullanma, borçlanma ve ödeme hakkında eğitimler de verilecek. Finansal okuryazarlık içeriği ilk ve ortaöğretim müfredatına yansıtılacak. İlk ve ortaöğretim müfredatında finansal okuryazarlık ile ilgili güncelleme yapılacak. Müfredata girecek dersler dışında projede sosyal medya dâhil olmak üzere iletişim araçlarından ve rol modellerden faydalanılacak.



#Finans
#Eğitim
#Ekonomi
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