Etkin olmayan istihdam teşviki sonlandırılacak

Yeni dönemde devlet yardımlarının sağlıklı biçimde yönetilmesi ve yönlendirmesi için adımlar atılacak. Yeni tasarruf kalemlerinin oluşturulması için teşvik mekanizması masaya yatırılıyor. Buna göre, istihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacak. Bu kalemlerden kesilen pay, kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerde kullanılacak. Bu teşviklerin ağırlığının artırılması ile dezavantajlı kesimlerin sosyal hayat kadar çalışma ve iş hayatında da önü açılacak. Bu adım aynı zamanda teşvik sisteminin, sade ve etkin bir yapıya kavuşturulmasına ön ayak olacağı için devletin tasarruf mekanizmasının da sağlıklı çalışmasına katkı sunacak.