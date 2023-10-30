Etkin olmayan istihdam teşviki sonlandırılacak

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Yeni dönemde devlet yardımlarının sağlıklı biçimde yönetilmesi ve yönlendirmesi için adımlar atılacak. Yeni tasarruf kalemlerinin oluşturulması için teşvik mekanizması masaya yatırılıyor. Buna göre, istihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacak. Bu kalemlerden kesilen pay, kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerde kullanılacak. Bu teşviklerin ağırlığının artırılması ile dezavantajlı kesimlerin sosyal hayat kadar çalışma ve iş hayatında da önü açılacak. Bu adım aynı zamanda teşvik sisteminin, sade ve etkin bir yapıya kavuşturulmasına ön ayak olacağı için devletin tasarruf mekanizmasının da sağlıklı çalışmasına katkı sunacak.
SGK ALTYAPISINDA DİJİTALLEŞME
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) diğer kurum ve kuruluşlarla yaptığı veri paylaşım işlemlerinin sayısı artırılacak. Bu sayede de bürokrasinin iş yükü hafifletilecek. Sigortalılara daha etkin hizmet verilerek, vatandaşın sorunları bekletilmeksizin çözülecek. Kişilerin etkin bir sosyal güvenlik hizmeti alabilmeleri için SGK'nın bilişim teknolojileri kapasitesi artırılacak. Böylece bürokrasi azaltılacak. Sigortalılara daha etkin hizmet verilecek.
Tamamlayıcı sigorta yaygınlaşıyor
Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecek. Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için yeni adımlar atılacak. Kişilere alternatif sağlık güvenceleri sağlanacak. Tamamlayıcı sağlık sigortacılığına yeni teşvik gelecek. Atılacak adımla sağlık hizmetleri kapsamındaki kapasitenin etkin kullanımı sağlanacak.