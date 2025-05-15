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Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı

Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:0015/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Evde Bakım Yardımı
Evde Bakım Yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tam bağımlı bireylere bakan ailelere yönelik Evde Bakım Yardımı ödemelerinin başladığını duyurdu. Bakan Göktaş, bu ay toplam 5,4 milyar liranın hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı.

Bakan Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını vurguladı. Göktaş,
"Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz
" ifadelerini kullandı.

541 bin vatandaş Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, aylık ortalama 541 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira lira ödeme yapıldığını hatırlattı. Göktaş,
"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum"
dedi.

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#Evde Bakım Yardımı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#ödeme
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