Ekonomi Evini satıp roketler için fünye üretti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Evini satıp roketler için fünye üretti

55 yıllık torna ustası Bülent Aşıkoğlu, evini satıp roket ve mühimmatlar için fünye üretti. Ürettiği parçanın ABD’deki fiyatının bin dolar olduğunu belirten Aşıkoğlu, “Yeni bir teknoloji ile ürettiğim için patlamayan bomba kalmayacak” dedi.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
Evini satıp roketler için fünye üretti
Bülent Aşıkoğlu

Savunma sanayii atılımında profesyonel firma ve mühendislerin yanı sıra ustalar da rol oynuyor. 55 yıllık torna ustası Bülent Aşıkoğlu, roket ve mühimmatlar için fünye üretti. Bunun için evini satan Aşıkoğlu, 9 ayda hedefine ulaştı. Aşıkoğlu, 25 milimetre uzunluğundaki ateşleyicinin ABD’de fiyatının bin dolar olduğuna dikkat çekti. OSTİM’de bulunan 200 metrekarelik atölyesinde söz konusu çalışmasını Yeni Şafak’a anlatan Aşıkoğlu, 25 milimetre uzunluğunda ve iki parçadan üretilen ateşleyicinin seri imalatı için özel tezgah da ürettiğini söyledi.

ROKETLER ONSUZ DEMİR YIĞINI

  • Aşıkoğlu, “İçerisine mercimek büyüklüğünde ateşleyici konuluyor. F-16 pilotu düğmeye bastığı an mercimek tanesi büyüklüğündeki ateşleyici alev alıyor ve ana ateşleyiciyi harekete geçirerek ön kısmındaki tırtıklı bölüm açılarak roketi ateşliyor. Ateşleyici olmadığı takdirde roketler demir yığınına dönüşür. Rusya’nın Ukrayna’ya attığı roketler gibi toprağa saplanıp kalır” şeklinde konuştu.

MİLLİ BİR GÖREV

Yüzde 70 bakır ve yüzde 30 çinko alaşımlı ateşleyicinin Roketsan ve MKE için 1.600 adet üretildiğini ve testlerden geçtiğini belirten Aşıkoğlu, “Yeni bir teknoloji ile ürettiğim için patlamayan bomba kalmayacak. Hava Kuvvetleri bu parçayı yılda 30 bin adet kullanıyor. Bunu üretebilmek milli bir görev” dedi.

Couger helikopterine eğriltek parçası

  • Bülent Aşıkoğlu, torna atölyesinde TAİ’de bakım onarımları yapılan Couger helikopterinde kullanılmak üzere, 1.100 adet motorların hava giriş bölümü için eğriltek de üretti. Aşıkoğlu’nun verdiği bilgiye göre eğriltek, motorların hava girişini kolaylaştırıyor. Aşıkoğlu’nun üretimlerinin arasında gaz maskesi kapsülü de yer alıyor. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) için üretilen kapsül 11 farklı pres kalıbında üretiliyordu. Aşıkoğlu bunu tek hidrolik kalıpta ve kalıp izi olmaksızın üretmeyi başardı.

Komut verildi: Dünya Türkiye'nin mühimmatını konuşacak
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; denizaltılardan atılan mühimmatların eğitim, test ve sertifikasyon süreçlerini iyileştirecek Türkiye’nin ilk denizaltı testleri altyapısı olan tesisi açıldı.
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Açılışa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanı sıra TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş katıldı.
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RODOS ADASI'NA DOĞRU ATEŞLENDİ<br>Su altı atış platformu, vinçle suyun 14 metre altına indirildi. Düzenek içerisindeki test kapsülü, Bakan Varank’ın geri sayımının ardından 'Bismillah, salvo ateş' komutuyla fırlatıldı. Bölgenin doğal konumu nedeniyle Rodos Adası’na doğru ateşlenen kapsülün, başarıyla su yüzeyine ulaşması alkışlandı.
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Test sonrası değerlendirmelerde bulunan Varank, \"TÜBİTAK SAGE koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetlerimizin iş birliğinde geliştirilen denizaltı test altyapısı sisteminin atış testine katıldık. Bu altyapı, denizaltıların kullanacağı bütün mühimmatların test edilebileceği, bir denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltından havaya, karaya ya da deniz yüzeyine atılan bütün roket sistemlerinin, mühimmatların kolayca test edilebildiği bir altyapı.
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Tabii böyle bir kabiliyete sahip olmak, özellikle denizaltıların kullanacağı güdümlü füzeler dahil önemli mühimmatların geliştirilme süreçlerini çok hızlandıracak. Bu manada TÜBİTAK SAGE ile adeta bir denizaltı simülatörünü geliştirmiş olduk ve burada da onun bir test atışına katıldık\" dedi.
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'TÜRKİYE'NİN ÜRETTİĞİ ÜRÜNLER DÜNYANIN HER TARAFINDA KONUŞULUYOR'<br>Bakan Varank, Savunma sanayi alanında Türkiye'nin son dönemde büyük kabiliyetler kazandığını belirterek, şunları söyledi:
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\"Bu kabiliyetlerini her alana yaymaya çalışıyor. Mavi Vatan’da gelecekte oluşabilecek bütün risklere karşı vatan savunmasına kararlı bir şekilde devam eden Türkiye’nin özellikle deniz alanında da kendi kabiliyetlerini geliştirmesi, savunma sanayi alanında denizde birtakım kabiliyetleri başarması önemli. İşte bugün ülkemize kazandırdığımız test altyapısıyla bu kabiliyetleri geliştirirken kullanacağımız önemli bir işi başarmış olduk. Böylesine başarılı bir işe imza atmış olmaktan gerçekten çok memnunuz. Buradaki arkadaşlarımızın motivasyonundan ben çok etkilendim. Gerçekten büyük bir gayretle çalışıyorlar. Aylardır buraya gelip bu sistemi kurmaya çalışıyorlar. Tamamen kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin dizayn ettiği, uyguladığı ve ürettiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu kabiliyetler bizi savunma sanayi alanında bir üst noktaya taşıyacak...\"
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\"...Türkiye’nin ürettiği ürünler dünyanın her tarafında konuşuluyor. İşte bu altyapı sayesinde inşallah bundan sonra denizaltıların kullanacağı mühimmatları da dünya konuşmaya başlayacak. Bunları Türkiye, kendi yerli ve milli olarak geliştirip üretebilecek.\" <br>
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'DAHA GÜVENLİ, HIZLI VE DÜŞÜK MALİYETLİ'<br>Bakan Varank, \"Açılışı gerçekleştirilen DATA, Gür ve Preveze sınıfı denizaltılarda kullanılan fırlatma sistemlerine özdeş bir yapıda kurgulandı. Test edilen sistem, bir denizaltıya ihtiyaç duyulmadan her koşulda güdümlü birçok mühimmatın kullanılmasını, entegre edilmesini, geliştirilmesini kolaylaştırıyor. Karadan, uzaktan kontrol edilebilen sistem, çok sayıda sensörü ile güvenli ve kontrollü bir test ortamına imkan sağlıyor. 21 inç standart denizaltı kovanına sahip sistem, test atışlarının denizaltılarla aynı şartlarda ancak daha güvenli, hızlı ve düşük maliyetli olarak gerçekleşmesini sağlıyor\" dedi.
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Komut verildi: Dünya Türkiye'nin mühimmatlarını konuşacak
Komut verildi: Dünya Türkiye'nin mühimmatını konuşacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk Denizaltı Test Altyapısı (DATA) hayata geçirildi. Test platformu olan DATA, denizaltıya ihtiyaç duymadan denizaltı mühimmatlarının test ve simülasyonunu yapabiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "DATA, önemli mühimmatların geliştirme süreçlerini çok hızlandıracak. Bundan sonra denizaltılarımızın kullanacağı mühimmatları da dünya konuşacak" dedi.

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