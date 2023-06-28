Expo 2030 karşılığı milyarlarca avroluk anlaşma

Avrupa Birliği içindeki başat ülkelerden İtalya’nın da aday olmasına rağmen Fransa’nın Expo 2030 için Suudi Arabistan’ı desteklemesi Brüksel'de, "Avrupa arasındaki dayanışmanın bozulması" sözleriyle büyük eleştiri toplamıştı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, Fransa lideri Emmanuel Macron’la bir araya geldiği 1 hafta süren Fransa ziyaretinde, iki ülke arasında milyarlarca avroluk anlaşmalara imza atıldığının ortaya çıkması, “Fransa para karşılığında oyunu Riyad'a verdi” yorumuna neden oldu. Riyad ile Paris arasında askeri ve enerji dahil çeşitli alanlarda milyarlarca avroluk anlaşmalar yapıldı. Suudi Arabistan'ın savunma şirketlerinden Scopa ve havacılık şirketi Flynas ile Fransız Airbus arasında yapılan anlaşmaların 13,89 milyar euro değerinde olduğu belirtiliyor.