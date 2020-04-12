Eylülde yatırımlar şahlanacak: Ekonomi dünyası gelecekten umutlu

Dünya ekonomisinin 1929 büyük buğranından beri yaşadığı en büyük ekonomik krizde Türk iş insanları hem yatırıma hem de istihdama evet dedi. Yaklaşık 150 bin şirketi temsil eden İş dünyası dernekleri ve duayen iş adamları korona virüs krizinin Türkiye'de mayıs hazıran gibi kontrol altına alınacağını, yatırımcıların da eylülden itibaren artacağını dile getirdi. Dünya devi tedarikcilerin ve alım gruplarının bugüne kadar sadece Çin'den alışveriş yapmalarının ne kadar hatalı olduğunu bu virüsle anladıklarını söyleyen iş insanları gıdadan teknolojiye, tekstilden tıbbı malzemelere kadar birçok yatırımın Türkiye'ye katacağına yönelik sinyalleri aldıklarını aktardılar.

GELECEKTEN UMUTLUYUZ

Abdurrahman Kaan

Üyelerinden aldığı geri dönüşler nedeniyle umutlu ve iyimser açıklamalar yapabildiğini söyleyen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, gelecekten umutlu olduklarını belirtti. Kaan, "Tüm üyelerimiz işçi çıkarmama kararını çok önceden açıklamıştı. Bu dönemde işçi çıkarmak bir yana destek olmak açısından prim ödeyen üyelerimiz oldu, Çünkü nitelikli elemanlarımız var ve bizim üyelerimizin tamamı işçilerini kaybetmekten korkuyorlar. Biz eğitim verdiğimiz yetiştirdiğimiz çalışkanlarımızı kaybetmek istemeyiz. Haziran sonrasında işler rayına girecek ve yatırımlar artacak. Hatta şu anda gıda, ilaç ve maden sektöründe katma değeri yüksek alanlarda yatırım yapacak firmalar harekete geçti. Fabrika temelleri atıldı. Yani hem umudumuzu kaybetmedik hem de yatırım iştahımız var" dedi.

DÜNYANIN GÖZÜ BİZDE

Orhan Aydın

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın Türk iş adamına endişe yakışmaz diyerek bu krizin başından beri umutlarını kaybetmediklerini vurguladı. Aydın, "Bugün bütün dünyayı ilgilendiren bir krizle karşı karşıyayız. Ancak bu günler maksimum bir iki ay içerisinde toparlanacak ve işler düzelip çarklar çok daha hızlı bir şekilde dönecek. Buna canı gönülden inanıyorum. Virüsten sonra Türkiye bambaşka bir iş dünyası ve bambaşka bir ekonomiyle sahalara inecek. Çünkü dünyanın en büyük tedarikçileri sadece Çin'den alışveriş yaptıkları için çok pişmanlar. Bu aşamadan sonra sanayisi orta seviyelerin üstünde olan Türkiye gibi ülkelere yöneleceklerini söylediler. Yani çok önemli fırsatlarla karşı karşıyayız. Ben son 30 yılın ekonomi açısından en şahlanmış eylül ayının yaşanacağına inanıyorum. Şirketlerimizin bu dönemde kurumsallığını tamamlamalarını öneriyorum. Çalışanlar olarak da kendimizde ne eksiklikler var ona bakıp tamamlamak gerekiyor" şeklinde konuştu.

REKLAM

BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu da birlikte her türlü zorluğun aşılacağını söyledi. Koloğlu, “İş dünyası olarak bize düşen birlik olmak, umutsuzluğa kapılmadan çalışmalarımızı sürdürmek ve istihdamın korunması için gereken hassasiyeti göstermektir. Sektör temsilcilerimizin zorlandığı dönemler geçmişte de oldu, şu anda da olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ancak zorluklara göğüs germeyi biliyoruz, önceliğimiz acil olan projelerin her tür tedbir alınarak tamamlanması, önceliğimiz ülkemiz” dedi.

İLK MÜJDE AHLATÇI’DAN

Ahmet Ahlatcı

Toplam 3 bin 300 kişilik istihdam ordusu olan Ahlatçı Holding, ilk isçi alımı duyurusu yapan şirket olarak öne çıkmıştı. 26 Martta holdingin başkanı Ahmet Ahlatçı, işçi çıkarmak bir yana 330 kişiye daha yeni istihdam sağlayacaklarını açıklamıştı. Türkiye'nin virüsle mücadele konusunda dünyanın en iyisi olduğuna dikkat çeken Ahmet Ahlatçı ekonomide de şaha kalkacağımızı söyledi. Ahlatçı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Herkesin hazirana kadar hazırlanması lazım. Şu ana kadar virüsle mücadelede Cumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile kabinenin çok iyi mücadele verdiğini görüyoruz. Bu başarılı çalışmalar sonrasında Dünya Türkiye'ye yatırım yapmaya gelecek. Bizim de katma değeri yüksek ileri teknolojilere ilk etapta 50 milyon dolarlık yatırımlarımız olacak." Ahlatçı, şirketlerin iki üç ay sonra büyük çapta eleman alacaklarını da sözlerine ekledi.

KARAR HIZLA ALINIYOR

İlker Önel

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, açıklanan ekonomik önlem paketleri, kredi erteleme ve kredi desteklerinin önümüzdeki süreçte özellikle 3. çeyrekten itibaren piyasalarda bir rahatlatma yaratacağını söyledi. Gelecekten umutlu olduklarına vurgu yapan Önel, beklentilerinin son çeyrekte ekonominin zararlarını tamir etmesi yönünde olacağını da aktardı.