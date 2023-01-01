EYT meclis'te: Bakan Bilgin mart ayını işaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Meclis'e geleceği tarihe ilişkin olarak, "Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı" dedi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda EYT ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğine ilişkin soruya, “Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler” cevabını verdi.

Vedat Bilgin

MART AYINDA NETİCELENİR

Bakan Vedat Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili bakanlıkla alakalı bir durumun kalıp kalmadığı sorusuna ise, “Yok. Meclis'te" karşılığını verdi. EYT çalışmasında bundan sonraki aşamayı takip etmediklerini, konunun grupta değerlendirildiğini vurgulayan Vedat Bilgin, “Artık mart ayında neticelenir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Kıdem tazminatı ile ilgili sorunun da çözüldüğünü dile getiren Vedat Bilgin, "Dolayısıyla sorun yok" şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise konuya ilişkin soru üzerine, "EYT konusu Hazine'den de çıktı. Biz her an her şeye hazırız" dedi.



