Ezici çoğunlukla yeniden başkan: Avdagiç rakibine 101 oy fark attı

Üye sayısı 700 bini geçen İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) dün başkanlık seçimi yapıldı. Geçen hafta gerçekleşen meslek komitesi seçimleriyle belirlenen 273 meclis üyesinden 269’u, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile TOBB delegelerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimde İTO Platformu’nun desteklediği Şekib Avdagiç, rakibini ezici bir oy farkı ile yenerek yeniden İTO Başkanlık koltuğuna oturdu.

184 ÜYENİN OYUNU ALDI

Seçim için sandığa giden 269 üyenin 184’ü, Avdagiç ve listesine oy verdi. Avdagiç’in rakibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl’ün kardeşi ve Değişim Grubu’nun adayı Atilla Bingöl ise üyelerin sadece 83 oyunu alabildi. Böylece rakibine 101 oy fark atan Avdagiç, oyların yüzde 69’unu almayı başardı. Sekib Avdagiç’in 11 kişilik yönetim kuruluna 5 yeni isim girdi. İTO’nun yeni yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu: Şekib Avdagiç (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Özer, Bahadır Yaşık, Giyassettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Mehmet Develioğlu, Murat Hazıroğlu, Münür Üstün, Sami Salih Atılgan, Yakup Köç, Zeki Akbal.

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İTO’nun dün yapılan başkanlık seçimi öncesinde Değişim Grubu’nda son dakika gelişmeleri yaşandı.

AKŞAM AYRI SABAH AYRI ADAYLA ÇIKTILAR

Değişim Grubu önceki gece başkanlık için Şekib Avdagiç’in karşısına meclis üyelerinden Levent Korkut’u aday göstermeye karar verdi. Ancak seçim sabahı aday ismi değişti ve Avdagiç’in rakibi Tekin Bingöl’ün kardeşi olan Atilla Bingöl oldu. Alınan bilgiye göre, muhalif grup kazanamayacağı gerekçesiyle son dakikada Korkut’un yerine Bingöl’ü aday gösterdi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO seçimlerinin geride kaldığını, İstanbul ve Türkiye için çalışmaya, üretmeye, yeni hedeflere doğru yürümeye devam edeceklerini söyledi.

ÜRETİM VE İHRACATA KATKI

Avdagiç, Türkiye üretimine, ticaretine, ihracatına ve istihdamına katkı sağlamak için var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Geçen dönem başlattığımız birçok projemizi tamamlayacağız. 1.5 ay sonra Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 2023 yılına gireceğiz. İş dünyası olarak 100 yıldır yaptıklarımıza her yıl, yüzyıllık bir çalışma daha eklemek zorundayız" ifadelerini kullandı.

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Saran’dan ‘çizik’ oyunu

İTO Başkanlık seçimlerinde ilginç olaylar da yaşandı. Şekib Avdagiç’in rakibi Atilla Bingöl, yeterli isim bulamayınca 31 kişiden oluşan TOBB delege listesi yapamadı. Bu gelişme üzerine ismi İTO Başkan adaylığı için de gündeme gelen Sadettin Saran, ilginç bir yönteme başvurdu. Seçimden bir gece önce İTO Meclis Üyelerini tek tek arayan Saran, kendisinin Avdagiç’in TOBB delege listesine yazılmasını istedi. Saran üyelere “Avdagiç’in listesinde bulunan Ali Bakaner’in isminin üstünü çizin benim ismimi yazın” ricasında bulundu. Ancak hesabı tutmayan Saran, TOBB delegesi seçilemedi.

11 kişilik İTO Yönetim Kurulu'na 5 yeni isim girdi.

Meclis'in yüzde 45’i yenilendi

Geçen hafta yapılan seçimlerle İTO Meclisi'ne seçilen 273 üyenin 149'u bir önceki dönemde de meclis üyeliği yapan isimlerden oluştu. 124 kişi ise bu dönem mecliste yeni görev yapmaya başladı. Böylece İTO Meclisi'nin yüzde 45'i yeni isimlerden oluştu.

Yeni Meclis Başkanı Erken

İTO'da dün Meclis Başkanlığı seçimi de yapıldı. Meclis Başkanlığı için Levent Korkut ve İTO Platformu'nun adayı Erhan Erken yarıştı. Yapılan seçimin ardından Erken, 166 oyla İTO Meclis Başkanı seçildi. İTO Meclis Başkan Yardımcılığına ise Sultan Selim Şimşek ve Mustafa Büyükdede seçilirken, Meclis Katip Üyesi ise Ercan Özboyacı oldu.