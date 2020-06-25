F-16'lara Türk gözü: ASELPOD teslimatları neden önemli?

ASELSAN tarafından geliştirilen ve savaş uçaklarının düşman hedefleri tam isabetle vurmasında çok önemli bir rol üstlenen ASELPOD'un Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatları devam ediyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni teslimatların yapıldığına belirtirken, ASELPOD'ların daha önce ABD'li şirketlerden ithal edilen ürünlerin yerini aldığına dikkati çekti.

Türkiye bugüne kadar 10'dan fazla dost ve müttefik ülkeye de bu kritik savunma sanayi ürününü de ihraç etti.

Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan, ASELPOD sistemlerinin önemini ve Türk Hava Kuvvetleri'ne sağladığı kabiliyetleri Yeni Şafak'a değerlendirdi.

ASELPOD.

ASELPOD'ların F-16 ve F-4 gibi savaş uçaklarında kullanılabildiğini belirten Doğan, "Daha öncesinde, dünyanın en büyük savunma şirketi olan ABD'li Lockheed Martinin başını çektiği şirketler tarafından geliştirilen LANTIRN ve Sniper XR gibi ürünler kullanılıyordu" bilgisini paylaştı.

ASELPOD ile dışa bağımlılığın önüne geçildiğini söyleyen Doğan, şu ifadelere yer verdi:

"ASELPOD ile yüksek hassasiyette işaretleme yapılması sebebiyle güdümlü mühimmatlarımızın da başarı oranı daha da artıyor. Aynı zamanda bu gibi hava araçlarımızın sahip olduğu haberleşme kabiliyetleri sayesinde bu araç üzerinden alınan görüntüler ve hedeflenen konumlar LINK 16 gibi haberleşme protokolleri yardımı ile farklı araçlara ve komuta kontrol merkezlerine de aktarılabiliyor. Bu açıdan bakıldığı zaman ASELPOD ülkemiz savunma sanayisine ciddi değer katacak bir ürün diyebiliriz"

#ASELPOD Hedefleme Sistemi teslimatlarımız devam ediyor.



✅ Dünyaya ihraç edilebilir bir sistem haline getirdiğimiz ASELPOD, daha önce yurt dışından temin edilen sistemlerin yerini alıyor.



🔹Üretici: @aselsan #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/LtFpOpPASF — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 24, 2020

"ASELSAN tarafından geliştirilen hedefleme podu ASELPOD sistemi nedir? hangi görevleri yapıyor?" sorusuna da yanıt veren Doğan, şu bilgileri paylaştı:

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"ASELPOD iki eksenli Kızılötesi ve Elektro Optik kameralar içeren, çok algılayıcı bir stabilize hedefleme podudur. Stabilize kontrol sistemleri aslında günümüzde hem savunma sanayinde hem de endüstrinin diğer bir çok alanlarında karşımıza çıkıyor. Özellikle havacılık alanında yoğun olarak kullanılan bu sistemlerin başta kamera stabilizörleri ve anten takip sistemleri gibi uygulamaları mevcut. Özellikle hava araçlarında kullanılan görüntüleme sistemleri hava aracının farkındalığının artırılması adına çok önem taşıyor.

F-16'LARIN KABİLİYETİNİ ARTIRIYOR

ASELPOD ise özellikle F-16 gibi savaş uçaklarımızda kullanılması bu araçların kabiliyetini de ciddi düzeyde artırıyor. ASELPOD iç içe geçmiş iki kontrol sisteminden oluşuyor. Toplamda 4 adet elektrik motoru tarafından, optimum bir şekilde kontrol edilen bu sistem sayesinde çok yüksek hassasiyet ile işaretleme ve gözlem yapılabiliyor. Hava araçlarının hem hareketi hem de çevresel koşullar tarafından oluşan bozucu etkilerin en aza indirilmesi için içerisinde iki adet motor tarafından çok yüksek hassasiyet ile sabilizasyon sağlanıyor. Aynı zamanda sahip olduğu sensörler ve görüntü işleme teknolojileri ile termal/gündüz videosu kayıt edebilme, çok hassas bir şekilde hedeflerin konumunu belirleme ve lazer işaretleme gibi bir çok kabiliyete sahip.

YURT DIŞINA İHRACATI ÇOK ÖNEMLİ

ASELPOD sistemlerinin bugüne kadar Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerine ihraç edildiğini hatırlatan Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ürünlerin ihraç edilmesi, sizin geliştirdiğiniz alt sistemlerin sadece kendi sistemleriniz ile değil farklı sistemler ile de uyumlu olması anlamına gelir. Bunu yapabilmenin en önemli şartlarından bir tanesi geliştirdiğiniz ürünün askeri standartlarda kalifiye edilmesidir. Bir alt sistemi askeri standartlarda kalifiye etmeyi başardıktan sonra ürününüzü o standartlara uygun olan bir çok sistemde kullanabilirsiniz yani bu size büyük bir esneklik sağlar.

Bir alt sistemi askeri standartlarda kalifiye etmeyi başardıktan sonra ürününüzü o standartlara uygun olan bir çok sistemde kullanabilirsiniz yani bu size büyük bir esneklik sağlar. İTHAL EDEN ÜLKELER MEMNUN KALIYOR

Bu ihracat bu kabiliyet açısından çok önemli. Aynı zamanda daha öncesinde ASELPOD’un ilk ihracatı 10 Haziran 2016 tarihinde yaklaşık 25 milyon ABD doları değerinde ve 16 adet sistemi kapsayan bir sözleşme ile Pakistan’a gerçekleşmiş, Pakistan ayrıca 2017 yılında ikinci bir sipariş ile ilave 16 adet ASELPOD için ASELSAN ile 24,9 milyon ABD doları tutarında sözleşme imzalamıştı. Bu da kullanıcının üründen memnun kaldığını gösteriyor"

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