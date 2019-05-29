Fabrika gibi meslek lisesi

Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri

Okulların ihtiyaçlarının yanı sıra vatandaşların da mobilya talebini karşılayan ve ürünleriyle fuar ve tanıtım organizasyonlarına katılarak pazar alanını okul dışına taşıyan lise, üretim ve satış yapıp yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık ciroya ulaştı.

Herkesin ciro miktarına şaşırdığı Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü, fabrika olarak anılıyor.

HEDEF 5 MİLYON LİRA CİRO

Lise, 2023’e kadar döner sermaye işletmesinin cirosunu 5 milyon liraya ulaştırmayı amaçlıyor. Bir yandan nitelikli eleman yetiştirmek için çalışmalar yürüten, diğer yandan da öğrencilere aylık 600 liraya yakın maddi destek sağlayan lise, kentteki birçok fabrikadan daha fazla ciroya ulaşıyor.

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü Öğretmeni ve Alan Şefi Selçuk Dağdelen, “Tasarım alanında yapacağımız mobilyaların tasarımı yapılıyor. Mobilya tasarımı üretim alanına geliyor ve gerekli çalışmaların ardından makine atölyemizde mobilya parçalarının kesimini yapıyoruz. Okulumuzda mobilya olarak aklınıza ne geliyorsa üretimini yapıyoruz” açıklamasında bulundu.