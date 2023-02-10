Fabrikalar soba ve battaniye üretsin

İş dünyası temsilcileri, deprem bölgesinin acil ihtiyaç duyduğu battaniye, soba, bot ve mont gibi ürünlerin üretiminin artırılması çağrısını yaptı. Depremin ilk gününden itibaren yetkililerle irtibat halinde olan birçok firma, gıdadan giyime; şarj cihazlarından sağlık ürünlerine kadar yüzlerce çeşit ürünü bölgeye yönlendirdi.

MÜSİAD'DAN İHRACAT AÇIKLAMASI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, şu ana kadar deprem bölgesine 1.867 TIR gönderdiklerini belirterek, 81 ildeki tüm şubeleri depremden etkilenen 10 şehir ile eşleştirip yardımlara devam ettiklerini söyledi. Battaniye ihracatının bir süre durdurulması için Ticaret Bakanlığı'na talepte bulunduklarını anlatan Asmalı, “Soğuk havada ısınma barınma ve sıcak yemek üzerine yoğunlaştık. Afet bölgelerine gidecek olan acil ürünlerin öncelikle afet bölgeleri için üretilmesi lazım. Özellikle battaniye, kışlık bot, mont ve ısıtıcı gibi gibi ürünlerin ihracatı bir müddet askıya alınabilir” şeklinde konuştu.

KONTEYNERDEN BİR SÜRE KDV ALINMASIN

Kendilerine deprem bölgesinden çağrı geldiğini ve çadır, konteyner gibi malzemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Asmalı, şu önerilerde bulundu: “Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazdık. Deprem bölgesine gidecek çadır ve konteyner gibi yardımlarda bir süre için KDV muafiyeti getirilebilir. Ayrıca, jeneratör ve yakıt desteği acil lazım. Şu anda birçok yere gaz verilemiyor. Her bölgeden battaniye ihtiyacı olduğu bilgisi geliyor. Hava çok soğuk olduğu için battaniye ihtiyacı büyük.”

KIŞA UYGUN MALZEMELERE YÖNLENDİRELİM

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) deprem anından itibaren teyakkuz halinde olduğunu belirterek, OSB’lere özellikle kışlık kıyafet ve ısınmaya yönelik malzemeleri bölgeye yönlendirmeleri çağrısında bulundu. Bölgede kış şartlarının ağır geçtiğini ifade eden Kütükcü, “Deprem bölgesine yakın OSB’lerimiz başta olmak üzere tüm firmalarımızın bölgeye hızla battaniye, odun, soba, kışlık ayakkabı, mont gibi ısınmaya yönelik malzemeleri sevk etmeleri çok önemli” dedi.

Memiş Kütükcü

FABRİKALAR SEFERBER

OSBÜK olarak deprem anından bu yana Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 81 ildeki tüm firmalarla koordineli bir çalışma yürüttüklerinin altını çizen Kütükcü, “OSB’lerimiz ile birlikte şu ana kadar deprem bölgemize çeşitli insani yardım malzemelerinden oluşan 250’den fazla TIR, 2 binin üzerinde jeneratör, 1 milyonun üzerinde battaniye gönderdik” bilgisini verdi.

ÇADIR TEMİNİ ÖNEMLİ

Kahramanmaraş eski Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Kahramanmaraş’ta fabrika adına bir şey kalmadı. Elektrik kademeli olarak veriliyor. Çalışanlarımıza ulaşamıyoruz. Makineler söküldü yıkıldı. Sigorta bakınca girip kalan fabrikaları temizleyeceğiz. Ekmek yapacak fırın kalmadı, yardımlar gelmeye başladı. Çok acil çadır, giysi, ekmek ve su gibi temel malzemelere ihtiyaç var.”

Fırınlar kapasiteyi artırdı

MÜSİAD Adana Şube Başkanı Ömer Tekdemir de, Adana’da gıda ve tekstil üzerine çalışan üretim tesislerinin açık olduğu bilgisini vererek, battaniye, yatak yorgan gibi üretim tesislerinin de tam kapasite çalıştığını söyledi. Tekdemir, “Bazı fabrikalar kapalı. Bazıları da depremden etkilenen vatandaşlara yeme, içme, ısınma için fabrikalarının kapılarını açtılar. Fırınların kapasiteleri artırıldı. Yoğun bir şekilde ekmek üretimi devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Firmalar kapılarını açtı

LC Waikiki yardım TIR'ları depremin ilk gününden itibaren afet bölgelerine ulaşmaya devam ediyor. Şirket açıklamasına göre, şu ana kadar AFAD ve Kızılay koordinasyonuyla toplamda 1 milyon 600 bin adet ürün bağışlandı. Ek destek TIR’ları da yola çıkmaya devam ediyor. 36 bin ek battaniye ve 50 bin adet ek atkı hazırlanıyor. 7 Şubat itibarıyla Malatya OSB 1. ve 2. bölgedeki tekstil fabrikaları yemek ve ısınma ihtiyaçları için depremzedelerin hizmetine açıldı.



