Fabrikaların yüzde 70'i üretime başladı

Hatay’da organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarda çarklar dönmeye başladı. Ağırlıklı gıda, makine ve metal fabrikaları bulunan Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 77 tesisin 55’i üretime başladı. OSB yetkililerinden alınan bilgilere göre 77 tesisin tamamı nisan ayının ortasında faaliyete geçmiş olacak. Depremde büyük zarar gören İskenderun Limanı’nın 8 Nisan’da açılması ile lojistik sorunu ortadan kalkacak.

FARKLI BÖLGELERDEN İŞÇİ GÖÇÜ BEKLENİYOR

Bölgeye sanayi alanında sağlanan destekler ile ayrılan işçiler yerine farklı yerlerden işçi göçü alınabileceği belirtildi. Antakya OSB yetkililerinin söylediğine göre üretimdeki en büyük sorunlardan biri beyaz yakalıların göçü. Mühendis, iş güvenliği uzmanı, insan kaynakları ya da muhasebe bölümündeki birçok kişinin bölgeden ayrılması ile üretimde aksamalar meydana geliyor. OSB yetkilileri, beyaz yakalıların geri dönme konusundaki korkularını anlayışla karşılıyor ve genelde iş bulma noktasında işçilere göre daha kolay iş bulacakları için dönme ihtimallerinin zayıf olduğunu belirtiyor.

TEMMUZDA TAM KAPASİTEYE GEÇİŞ

Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik ambalaj üretimi yapan Orhan Oduncu, depremin bıraktığı hasarları onararak temmuz ayında tam kapasite üretime ulaşacaklarının altını çizdi. Oduncu şöyle konuştu: “Fabrikamızda deprem öncesi 3 vardiyada toplam 40 personel bulunuyordu. Şu an yine 3 vardiyada 27 personelimiz çalışıyor. Makinelerimizden bazıları depremde hasar gördü ve bakımları yapılıyor. Bu nedenlerden dolayı normalde 2,5 ton polimer işlerken, şu anda 1 ton polimer işleyebiliyoruz. Bu da yaklaşık üretimimizin yüzde 40’ına denk geliyor. Zamanla üretimimiz daha da artacak.”

MÜŞTERİ ANLAYIŞLI

OSB içerisindeki firmalardan hiçbiri taahhüt edilen ürünleri yetiştiremediği için müşterileri ile sorun yaşamadığı belirtildi. Bunlardan biri de cam üretimi yapan Mehmet Kahraman. Ağırlıklı olarak Afrika ve Suriye’ye satış yaptıklarını belirten Kahraman, “Müşterilerimizin çoğu durumumuzu bildiği için anlayışla karşıladı. Ürettiğimiz malzeme nedeniyle depremde fabrikamız büyük zarar gördü. Yaklaşık 650-700 ton cam, fabrikanın içerisinde tuzla buz oldu. Sadece 15 gün tesiste temizlik yapıldı. Toparlanmamız biraz zaman alacak gibi görünüyor. Ancak işleri yetiştirebilmek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

İskenderun Limanı Genel Müdürü Gündüz Arısoy.

İskenderun Limanı 8 Nisan’da hizmette

Antakya Organize Sanayi Bölgesi’nde şu anda en büyük sorunlardan biri de lojistik. Depremde büyük zarar gören İskenderun Limanı’nın 8 Nisan’da açılması ile bu sorun ortadan kalkacak. İskenderun Limanı Genel Müdürü Gündüz Arısoy, “Liman, 8 Nisan’da kısmi olarak işlemeye başlayacak. Ardından aydan aya kapasite artışı olacak. Temmuz ayında ise yüzde 80 kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Deprem öncesinde limanımızın kapasitesinin yüzde 50’si kullanılıyordu. Temmuz ayında ulaşacağımız 800 bin konteyner eşleme kapasitesi deprem bölgesinin lojistik ihtiyacına cevap verecek. Toparlanabileceğimiz en kısa sürede toparlandık. Böyle bir afette bundan daha kısa sürede toparlanmak imkânsızdı” ifadelerini kullandı.







