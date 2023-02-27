Fahiş kira artışlarına yönelik harekete geçiliyor: İki yıl hapis ile ağır para cezası gündemde

Türk Ceza Kanunu’na (TCK) ise deprem ve salgın dönemlerine ilişkin özel bir madde eklenecek. Buna göre deprem ve salgın dönemlerinde, kiralarda haksız ve gayri hukuki şekilde fahiş artışı yapanlara, mal ve ürün fiyatları ile mal taşıma ve nakliye hizmetlerinde artış yapanlara 2 yıldan az olmamak üzere hapis cezası getirilmesi ve çok ağır para cezası verilmesi öngörülüyor.