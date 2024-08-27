Faiz düşecek borsa çıkacak

Ekonomi yönetiminin uyguladığı programın para piyasalarına etkisi kendini iyice hissettirmeye başladı. Enflasyonun öngörüldüğü takvime uygun olarak düşmesi, dış ticaret verilerindeki güçlü dengelenme, iş gücü ve üretimde aşırı kayıpların yaşanmaması, Merkez Bankası rezervlerinin hem brüt hem de net kalemde tarihi seviyelere ulaşması başta olmak üzere makroekonomik verilerindeki dengelenme sürecinin olumlu ilerlemesi, geleceğe ilişkin yatırım öngörülerini de şekillendiriyor. Kurumsal yatırım şirketleri Borsa İstanbul’un önümüzdeki yıl 14 bin puan seviyesine çıkacağı öngörüsünde bulunurken, bankalar mevduat faizlerinde bir yıllık vadenin getirisini yüzde 34’e düşürdü.

%68'LE ZİRVE YAPMIŞTI

Bankacılık sektörünün mevduata verdiği faiz, geçtiğimiz nisan ayında yüzde 68,8 ile zirve yapmıştı. Üç ay boyunca yüzde 60 seviyesinin üzerinde seyreden mevduat faizi, Haziran’da gerilemeye başladı. Merkez Bankası'nın (MB) verilerine göre; üç aya kadar vadeli TL mevduatlarda ağırlıklı ortalama faiz 21 Haziran haftasında yüzde 58,38 olarak kaydedilmişti. Bu düşüş temmuzda ve bu ay da devam etti. Son gelinen noktada nisan ayında görülen zirve seviyeye göre mevduat faizlerinde 25 puanlık gerileme yaşandı.

UCUZ KREDİYE HAZIRLIK

Bankaların mevduat getirisi tablolarındaki oranlar sürekli düşerken, şu anda bir ay vadeli mevduatın yıllık getirisi yüzde 40-42 bandında değişiyor. Bankaların 365 gün vadeli mevduatlara verdiği faiz oranı ise yüzde 30-32 seviyelerine kadar geriledi. Her geçen ay biraz daha uygun maliyetle mevduat toplayan bankaların önümüzdeki dönemde daha düşük maliyetle kredi verebilmesine imkân sağlayacak.

BORSA İSTANBUL İÇİN 14 BİN PUAN TAHMİNİ

Borsa İstanbul için de benzer bir iyimser beklenti var. Kurumsal yatırım şirketleri Borsa İstanbul’un önümüzdeki yıl 14 bin puana kadar çıkacağı öngörüsünde bulunuyor. Ata Yatırım; BIST-100 için 1 yıllık hedefini %40 yukarı yönlü potansiyele işaret eden, 11 bin puan seviyesinden 14 bin puan seviyesine revize etti. Raporda, yeni ekonomik programla birlikte Türkiye'nin makroekonomik dengelenme sürecinin olumlu ilerlediği, yerli yatırımcıların artan ilgisi ve yabancı yatırımcıların düşük payının piyasaları uluslararası dalgalanmalardan koruyan önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çekildi. 2018’de yüzde 65 olan yabancı yatırımcının Borsa İstanbul’daki ağırlığı %38'e geriledi. Bu durum, Türk hisse senetlerinin son iki yılda uluslararası piyasalardaki dalgalanmalardan korunmasına yardımcı oldu.







