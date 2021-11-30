Faiz inince maliyet azaldı

Merkez Bankası’nın son üç toplantıda haftalık repo faizinde toplam 400 baz puan indirime gitmesini bankalar da kredi faizlerine yansıtmaya başladı. En fazla indirim konut ve ticari kredi faizlerinde görüldü. Böylelikle yıllık ağırlıklı ortalama ticari kredi faiz oranı yüzde 21,62’den yüzde 19,25’e geriledi. Konutta yüzde 18’den yüzde 17,08’e düştü. Söz konusu oranlar taşıtta yüzde 21,27, ihtiyaçta yüzde 24,58’de kaldı. Ticari ve konut kredilerinde hissedilen indirim oranları faiz maliyetlerini de aşağı çekecek. Bankalarda yüzde 2’leri aşan oranlar şu sıralarda 1,60’a kadar gerilemiş durumda. İşletmelerin yakındığı maliyetlerde 2,37 puanlık düşüş söz konusu.

İNDİRİM ÖNCESİ FAİZE 98 BİN LİRA ÖDENİYORDU

Bir hesaplama yaptığımızda tablo daha net ortaya çıkıyor. İndirimli yeni oranlarla bankadan 48 ay vadeli 150 bin lira tutarında ticari kredi kullanıldığında vade sonunda toplam 230 bin 928 lira geri ödeniyor. Toplam faiz ödemesi 80 bin 928 lira oluyor. Aynı kredi indirim öncesinde yine aynı taksit diliminde kullanıldığında vade sonunda 248 bin 305 lira geri ödenirken, faize toplam 98 bin 305 lira ödeniyordu. Bu da faiz maliyetinde 17 bin 400 liralık düşüş anlamına geliyor.

REKLAM

EKONOMİ Ekonomiye can suyu: Merkez Bankası faizi 2 puan düşürdü

BİR PUANDA BİLE MALİYETTE ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

Konut kredileri için de benzer bir durum söz konusu. Yıllıkta yüzde 18’den yüzde 17,08’e kadar gerileyen konut kredisi faizleri ortalama bir puan kadar geriledi. Böylelikle aylık 1,50 seviyesindeki oranlar yüzde 1,40’a kadar düştü. Bu da maliyete yansıyor. Buna göre, yeni oranlarla bankadan 120 ay vadeli 250 bin lira ve aylık ortalama yüzde 1,40’tan kredi kullanıldığında toplam geri ödeme 517 bin 597 lira, toplam faiz ödemesi 267 bin 597 lira oluyor. Faiz indirimi öncesinde yine aynı tutar ve vadede aylık ortalama yüzde 1,50’ten kredi kullanıldığında toplam ödeme 540 bin 555 liraya, toplam faiz ödemesi 290 bin 555 lira oluyordu. Eski ve yeni oran üzerinden hesaplandığında bu da vade sonunda 23 bin liralık indirim anlamına geliyor. Bazı bankalar söz konusu oranları kampanyalarla bir miktar daha aşağı çekerek kullandırabiliyor.

REKLAM

İhtiyaç ve taşıtta indirimler sınırlı