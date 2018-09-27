Fed faizleri 25 baz puan artırdı

Bu artırım Fed’in 3. faiz artırımı oldu.

Fed’in iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı dün sona erdi. Toplantının karar metninde, FOMC’nin 9 üyesinin politika faizini 25 baz puan arttırarak yüzde 2,00-2,25 aralığına çıkarma kararını oy birliğiyle aldığı bildirildi. Bu artırım Fed’in 3. faiz artırımı oldu.

4. ARTIRIM BEKLENİYOR

Fed yetkililerinin 2018’de toplam 4, 2019 yılında ise 3 faiz artırımı tahmin ediyor. Piyasada dikkatler büyük ölçüde beklenen faiz artırımından daha çok Fed politika yapıcılarının 2018 Aralık ve özellikle 2019 yıllarına ilişkin projeksiyonları üzerindeydi. Dolar/TL, Fed kararı sonrası 6,097 seviyesinden 6,056’ya geriledi.